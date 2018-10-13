بازی ناتمام در نیمه نهایی جام حذفی فوتبال انگلستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نمایش، «در وقت مقرر» اثر برگزیده جشنواره تئاتر تجربه و برنده تندیس نویسندگی و بازیگری نقش دوم زن از هجدهمین جشنواره تئاتر تجربه است. این اثر نمایشی به نویسندگی و کارگردانی محمدرضا کبگانی از ۲۵ مهر و در قالب دومین دور رپرتوار «عصر تجربه» در تئاتر مستقل تهران روی صحنه می رود.

سارا زینلی، اسماعیل خزائی و رضا عموزاد اجراگران این نمایش هستند و خلیل علیزاده تهیه کنندگی کار را به عهده دارد.

سایر عوامل این نمایش عبارتند از مجری طرح و دستیار کارگردان: فاطمه علیزاده، مشاوران کارگردان: رضا عموزاد، جواد کاوندی، مشاور رسانه ای: مریم رودبارانی، هماهنگی: سارا زینلی، گرافیست: محمدجواد تقی زاده، عکاس: محمدرضا فارابی با تشکر از محمد مسیبی و علیرضا کبگانی.

در خلاصه داستان این نمایش آمده است: کارل ایونز عکاس ورزشی اهل لیورپول برای عکاسی مسابقه فوتبال بین دو تیم لیورپول و ناتینگهام فارست که در نیمه نهایی جام حذفی انگلیس برگزار می‌شود به ورزشگاه هیلسبورو شهر شفیلد ونزدی می‌رود. بازی با سوت داور آغاز می‌شود اما هرگز به پایان نمی‌رسد.

پیش فروش اینترنتی بلیت های این نمایش که هر شب ساعت ۱۹ در تئاتر مستقل روی صحنه می رود، آغاز شده است.

در دومین دور رپرتوار «عصر تجربه» در تئاتر مستقل تهران ۶ کارگردان تجربه گرا با آثارشان مهمان شده اند.