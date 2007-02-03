بررسی ارتقای کیفیت زندگی هموفیلی ها و سلامت فرآورده های خونی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر عشقی، دبیر اولوین همایش بین المللی چالش های درمان هموفیلی با بیان این مطلب، هدف از برگزاری این همایش را به کارگیری تمامی ظرفیت های استفاده نشده برای درمان بیماری هموفیلی با حداکثر بهره وری در ایران و کشورهای در حال توسعه عنوان کرد.

وی موضوع های همایش را درمان هموفیلی درکشور، امروز چه می کنیم، فردا چه باید کرد و ارتقای کیفیت زندگی بیماران هموفیلی اعلام کرد و گفت : شرکت در همایش چالش های درمان هموفیلی دارای 8 امتیاز بازآموزی برای پزشکان است و برای پرستاران و فیزیوتراپ ها گواهی شرکت در همایش ارائه خواهد شد.

وی محورهای این همایش را استراتژی های درمان هموفیلی ، فرآورده های انعقادی در بیماران هموفیلی، سلامت فرآورده های پلاسمایی ومصرف آن در ایران ، پالایش قرار دادی پلاسما در جهان و ایران، تشخیص و درمان واحد مهار کننده در ایران، اصول مراقبتی و تماس با بیماران آلوده به عفونت های ویروسی و حمایت های اجتماعی و خانوادگی عنوان کرد.

عشقی افزود: در این همایش 15 نفر از متخصصان برجسته داخلی و خارجی در زمینه درمان بیماریهای هموفیلی سخنرانی خواهند کرد. همچنین درمان گران هموفیلی تمامی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور و کارشناسان برجسته سازمان انتقال خون و تمامی افرادی که در زمینه طب هموفیلی همکاری می کنند نیز در این همایش حضور خواهند داشت.