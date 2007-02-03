  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۴ بهمن ۱۳۸۵، ۱۵:۰۲

در اولین همایش بین المللی چالش های درمان هموفیلی صورت می گیرد ؛

بررسی ارتقای کیفیت زندگی هموفیلی ها و سلامت فرآورده های خونی

بررسی ارتقای کیفیت زندگی هموفیلی ها و سلامت فرآورده های خونی

اولین همایش بین المللی چالش های درمان هموفیلی در کشورهای در حال توسعه توسط انجمن خون و سرطان کودکان ایران با همکاری مرکز مدیریت پیوند و بیماری های خاص وزارت بهداشت و درمان کشور ، 16 و 17 بهمن ماه سال جاری در بیمارستان امام خمینی(ره) تهران برگزاری می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر عشقی، دبیر اولوین همایش بین المللی چالش های درمان هموفیلی با بیان این مطلب، هدف از برگزاری این همایش را به کارگیری تمامی ظرفیت های استفاده نشده برای درمان بیماری هموفیلی با حداکثر بهره وری در ایران و کشورهای در حال توسعه عنوان کرد.

وی موضوع های همایش را درمان هموفیلی درکشور، امروز چه می کنیم، فردا چه باید کرد و ارتقای کیفیت زندگی بیماران هموفیلی اعلام کرد و گفت : شرکت در همایش چالش های درمان هموفیلی دارای 8 امتیاز بازآموزی برای پزشکان است و برای پرستاران و فیزیوتراپ ها گواهی شرکت در همایش ارائه خواهد شد.

وی محورهای این همایش را استراتژی های درمان هموفیلی ، فرآورده های انعقادی در بیماران هموفیلی، سلامت فرآورده های پلاسمایی ومصرف آن در ایران ، پالایش قرار دادی پلاسما در جهان و ایران، تشخیص و درمان واحد مهار کننده در ایران، اصول مراقبتی و تماس با بیماران آلوده به عفونت های ویروسی و حمایت های اجتماعی و خانوادگی عنوان کرد.

عشقی افزود: در این همایش 15 نفر از متخصصان برجسته داخلی و خارجی در زمینه درمان بیماریهای هموفیلی سخنرانی خواهند کرد. همچنین درمان گران هموفیلی تمامی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور و کارشناسان برجسته سازمان انتقال خون و تمامی افرادی که در زمینه طب هموفیلی همکاری می کنند نیز در این همایش حضور خواهند داشت.

کد مطلب 442852

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها