اصفهان سومین استان سالخورده کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمدی صبح شنبه در کارگاه آموزشی شهر دوستدار سالمند، با اشاره به ضرورت آماده سازی جامعه در ابعاد مختلف برای ارائه خدمات به سالمندان به سخنرانی پرداخت و اظهار داشت: پرداختن به امور سالمندان وظیفه یک نهاد نیست، بلکه همه ادارات، سازمانها و نهادها باید همسو و هماهنگ با یکدیگر به این مسئله بپردازند.

وی ادامه داد: در سال ۲۰۱۹ تعداد سالمندان در جهان دو برابر خواهد شد و این آمار در کشور ما با سرعتی بسیار زیاد به چهار برابر خواهد رسید. هرچند که من با واژه سونامی سالمندی موافق نیستم و معتقدم سالمندی فرصتی ارزشمند برای یک کشور است.

معاون شورای سالمندان کشور با اشاره به اهمیت آماده سازی شهرها برای مواجه با پدیده رو به رشد سالمندی گفت: تحقیقات گسترده ای در جهان صورت گرفته تا نیازهای روزمره سالمندان در حوزه های اجتماعی و شهری را بررسی کند. طبق این تحقیقات اموری مانند سرعت تغییر رنگ چراغ راهنما، کمبود حقوق بازنشستگی، تاریکی خیابان ها در شب و اموری از این دست در فهرست مشکلات سالمندان بیان شده است.

وی افزود: سالمندی یک طیف است که از سالمندان فعال و پویا آغاز شده و به سالمندان بیمار و نیازمند به خدمات پزشکی ختم می شود. بنابراین برنامه ریزی مدیریت شهری تمامی سالمندان موجود در این طیف را پوشش می دهد.

محمدی تاکید کرد: مشکلات موجود در کشور نباید مانعی برای همدلی و همبستگی ما باشد. همه ما باید بدانیم که سالمندی پدیده ای مشترک برای همه انسانهاست و به زودی برای خود ما نیز رخ می دهد.

وی تاکید کرد: رفتاری که فرزند ما در دوران سالمندی با ما خواهد داشت، آیینه رفتاری است که ما امروز با سالمندان خانواده و جامعه مان داریم.

معاون شورای سالمندان کشور با بیان اینکه اصفهان شرایط زندگی برای همه اقشار از کودک تا سالمند را در خود دارد، اظهار کرد: باید برنامه ریزی هایی برای محیط های دوستدار سالمند در اصفهان راه اندازی شود تا همه ساکنین شهر راضی باشند و کسی ناچار به ترک شهر نشود.

وی با تاکید بر اینکه سالمندی یک فرآیند جهانی است، گفت: این فرآیند در قاره آسیا رشد بیشتری دارد. اصفهان سومین استان سالخورده کشور بعد از مازندران و گیلان است و بنابراین باید برای مواجه با این چالش که کاملا قابل مدیریت است، آماده باشید.