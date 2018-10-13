عملیات ساماندهی پارک کودک در سنندج آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری سنندج، شرمین شریفی با بیان اینکه پارک ها و تفرجگاه ها یکی از مراکز عمومی هستند که تاثیر بسزایی در تغییر جلوه شهری دارند، اظهارداشت: همانگونه که احداث پارک ها و توسعه سرانه فضای سبزی شهری از اهمیت ویژه ای برخوردار است همان اندازه هم حفظ و نگهداری ابنیه و تاسیسات پارک ها هم بسیار حائز اهمیت است.

وی افزود: پارک کودک که در دامنه کوه آبیدر واقع شده یکی از تفرجگاه های سطح شهر است که همواره در فصول مختلف سال پذیرای شهروندان است.

سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سنندج ادامه داد: با توجه به اینکه چندین سال از احداث پارک کودک می گذرد و ابنیه و دیوارهای آن فرسوده شده است و امکان ریزش ابنیه وجود داشت بنابراین ترمیم و بازسازی دیوار های احداث شده و معابر آن در دستور کار این سازمان قرار گرفت.

شریفی از آغاز عملیات ساماندهی پارک کودک سنندج خبرداد و یادآور شد: ترمیم و بازسازی این پارک به منظور بهبود بخشیدن به وضعیت موجود جهت استفاده بهینه شهروندان و ارتقاء زیبایی نما و منظر شهری در حال اجرا است.

وی بیان کرد: ۱۸۵ مترمکعب پی کنی، ۳۵۰ مترمکعب خاکبرداری، پی سازی به متراژ ۱۸۵ مترمکعب، ۷۵۰ مترمکعب بنای سنگی، احداث سکو به متراژ ۷۵۰ مترمکعب و احداث هزار متر مکعب کف فرش از جمله اقدامات عمرانی برای اصلاح و بازسازی این پارک است.

سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سنندج با اشاره به اینکه در حال حاضر دو هکتار از محدوده چهار هکتاری پارک کودک فضای سبز است، گفت: پس از اتمام عملیات عمرانی در پارک کودک اقدامات لازم در جهت توسعه و ترمیم فضای سبز این پارک هم آغاز می شود.

شریفی در پایان سخنان خود اظهارداشت: امیدواریم با احداث فضای سبز و احداث سکو و بازسازی معابر پارک کودک بتوانیم در جهت رفع مشکلات این پارک و رضایتمندی شهروندان گام برداریم.