به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه شورای ‌نگهبان آمده است: تقارن طلیعه فجر انقلاب و بیست و هشتمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران با ماه محرم و ایام حماسه حسینی، تداعی کننده بیان تاریخی حضرت امام خمینی (ره) است که فرمودند انقلاب اسلامی پرتویی از عاشورا است.

بدون تردید نقطه مشترک نهضت سرخ حسینی و انقلاب عاشورایی ایران، احیای اسلام و زنده نگهداشتن دین خدا بود. مردم مسلمان ایران با الگو گرفتن از درس‌ها و عبرتهای عاشورا برای تکمیل راه و هدف امام‌حسین‌(ع)، علیه دستگاه فاسد و ظالم پهلوی قیام کردندو در این راه نیز شهدای زیادی را تقدیم اسلام و انقلاب نمودند.

آن روز راد مرد بزرگ تاریخ حضرت امام خمینی (ره) چه با صلابت جهانیان را شگفت زده کرد و ملت ایران نیز چه زیبا سرود "استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی" را فریاد زد.

نهضت خمینی (ره) آغازگر حرکتی در جهان شد که قدرت خاموش مسلمانان را بیدار کرد و امید، باور و اعتماد به نفس را در گروههای مقاومت اسلامی زنده ساخت. امروز بیداری اسلامی بشدت در جهان در حال گسترش است و دیگر خاموش‌‌شدنی نیست.

انقلاب اسلامی به پشتوانه حمایت‌های بی دریغ ملت غیور و همیشه در صحنه ایران فراز و نشیب‌ها و توطئه‌های گوناگون دشمنان اسلام و انقلاب را با صلابت و موفقیت پشت سر گذاشته و امروز در اوج اقتدار و شکوه در منطقه و جهان می‌درخشد.

در بیست و هشتمین سالگرد انقلاب اسلامی، ملت ایران آماده می‌شود برگ زرین دیگری از دفتر پر افتخار تاریخ انقلاب را ورق بزند. و موفقیت جوانان و دانشمندان ایرانی در دستیابی به دانش ارزشمند هسته‌ای را به‌عنوان "انقلاب بزرگ عملی" ملت ایران جشن بگیرد.

جشن هسته‌ای ایران میثاق دوباره ملت ایران با آرمانهای امام راحل و انقلاب اسلامی است و شورای‌نگهبان نیز با گرامی‌داشت و تبریک این ایام، آحاد ملت را به شرکت در ویژه برنامه های دهه فجر انقلاب مخصوصاً راهپیمایی 22 بهمن دعوت می‌کند.