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۱۴ بهمن ۱۳۸۵، ۱۳:۵۰

/ بیانیه شورای‌نگهبان به مناسبت دهه مبارک فجر /

جشن هسته‌ای ایران میثاق دوباره ملت با آرمان‌های امام و انقلاب اسلامی است

شورای‌نگهبان در بیانیه ای به مناسبت دهه مبارک فجر تصریح کرد: جشن هسته‌ای ایران میثاق دوباره ملت ایران با آرمانهای امام راحل و انقلاب اسلامی است و شورای‌نگهبان نیز با گرامیداشت و تبریک این ایام، آحاد ملت را به شرکت در ویژه برنامه های دهه فجر انقلاب مخصوصاً راهپیمایی 22 بهمن دعوت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه شورای ‌نگهبان آمده است: تقارن طلیعه فجر انقلاب و بیست و هشتمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران با ماه محرم و ایام حماسه حسینی، تداعی کننده بیان تاریخی حضرت امام خمینی (ره) است که فرمودند انقلاب اسلامی پرتویی از عاشورا است.

بدون تردید نقطه مشترک نهضت سرخ حسینی و انقلاب عاشورایی ایران، احیای اسلام و زنده نگهداشتن دین خدا بود. مردم مسلمان ایران با الگو گرفتن از درس‌ها و عبرتهای عاشورا برای تکمیل راه و هدف امام‌حسین‌(ع)، علیه دستگاه فاسد و ظالم پهلوی قیام کردندو در این راه نیز شهدای زیادی را تقدیم اسلام و انقلاب نمودند.

آن روز راد مرد بزرگ تاریخ حضرت امام خمینی (ره) چه با صلابت جهانیان را شگفت زده کرد و ملت ایران نیز چه زیبا سرود "استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی" را فریاد زد.

نهضت خمینی (ره) آغازگر حرکتی در جهان شد که قدرت خاموش مسلمانان را بیدار کرد و امید، باور و اعتماد به نفس را در گروههای مقاومت اسلامی زنده ساخت. امروز بیداری اسلامی بشدت در جهان در حال گسترش است و دیگر خاموش‌‌شدنی نیست.

انقلاب اسلامی به پشتوانه حمایت‌های بی دریغ ملت غیور و همیشه در صحنه ایران فراز و نشیب‌ها و توطئه‌های گوناگون دشمنان اسلام و انقلاب را با صلابت و موفقیت پشت سر گذاشته و امروز در اوج اقتدار و شکوه در منطقه و جهان می‌درخشد.
در بیست و هشتمین سالگرد انقلاب اسلامی، ملت ایران آماده می‌شود برگ زرین دیگری از دفتر پر افتخار تاریخ انقلاب را ورق بزند. و موفقیت جوانان و دانشمندان ایرانی در دستیابی به دانش ارزشمند هسته‌ای را به‌عنوان "انقلاب بزرگ عملی" ملت ایران جشن بگیرد.

جشن هسته‌ای ایران میثاق دوباره ملت ایران با آرمانهای امام راحل و انقلاب اسلامی است و شورای‌نگهبان نیز با گرامی‌داشت و تبریک این ایام، آحاد ملت را به شرکت در ویژه برنامه های دهه فجر انقلاب مخصوصاً راهپیمایی 22 بهمن دعوت می‌کند.

کد مطلب 442853

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