«جشنواره سایه» برای دانشجویان جهرمی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی جهرم، دکتر محسن حجت معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی جهرم با اعلام این خبر گفت: این جشنواره با هدف تولید، ثبت رویدادها و وقایع و ایجاد راهکارهایی در حوزه سلامت روان و ارتقای آن با شعار «آشتی با نیمه پنهان» برگزار می شود.

به گفته وی زبان هنر بهترین ابزار برای آموختن، انتقال پیام و ارتقای سطح سلامت روان است.

وی خاطرنشان کرد: جشنواره فیلم موبایل، تلاش کوچکی است برای جمع آوری ایده های بزرگ دانشجویان دانشگاه های جهرم که روان سالم و زندگی سالم از دغدغه های آنها است و بالا بردن کیفیت زندگی به خصوص در دوران دانشجویی تاثیر بسزایی در رشد بهداشت روان عمومی جامعه و افراد خواهد داشت.

حجت در زمینه برگزاری جشنواره فیلم موبایلی گفت: فیلم ها به واسطه جاذبه های بصری وتصویری که دارند در دنیای امروز دارای جایگاهی ویژه برای رسیدن به اهداف محسوب می شوند. این جشنواره ۲۴ مهر ماه، همزمان با هفته بهداشت روان توسط اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی جهرم با رقابت بین کلیه دانشگاه های شهرستان جهرم آغاز خواهد شد.

وی یادآور شد: «جنبه منفی شخصیت من در مشکلات با دیگران، من و هم اتاقی، هم کلاسی ها، من و اساتید، کارمندان و ناظمین، من و شب های امتحان، من و روابط عاطفی دانشجویی، من و ازدواج، من و معضلات اقتصاوی دوران دانشجویی، من و رسانه های جمعی و تلفن همراه، من و غم دوری از والدین» و دیگر موضوعات آزاد در زمینه روانشناسی از محورهای این جشنواره است.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی جهرم افزود: ثبت نام و مهلت ارسال آثار، ۱ آبان تا ۳۰ دی ۹۷ است و داوری آن از ۱ بهمن ماه آغاز و تا ۳۰ بهمن ماه ۹۷ ادامه دارد.

اختتامیه این جشنواره ۱۶ اسفند ماه برگزار خواهد شد. کارگاه های تخصصی در زمینه ساخت فیلم موبایلی در دانشگاه علوم پزشکی جهرم به مدت دو ماه برگزار می شود.