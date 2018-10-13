درخشش ورزشکاران قزوینی در رقابت های پاراآسیایی

به گزارش خبرنگار مهر، در رقابت های پاراآسیایی ۲۰۱۸، حسین فرزانه سیاهکل در والیبال نسشته قهرمان شد، محسن جلیلوند در گلبال بعنوان کاپیتان عنوان قهرمانی را کسب کرد، علیرضا قورچی بیگی در شطرنج به نشان نقره تیمی دست یافت و سمیرا جلیلوند به همراه تیم ملی گلبال بانوان عنوان سوم را کسب کرد.

این رقابت ها در جاکارتا پیگیری می شود.

شکست تیم فوتسال شهرداری قزوین در خانه

در ادامه رقابت های فوتسال دسته یک فوتسال کشور و در بازی هفته پنجم تیم فوتسال شهرداری قزوین در بازی خانگی برابر تیم سفیر تهران شکست خورد.

این بازی با نتیجه ۵ - ۱ به سود میهمان تهرانی به پایان رسید.

نماینده استان از بازی های گذشته خود، با یک پیروزی و یک تساوی، ۴ امتیاز کسب کرده است.

مصاف تیم فوتبال سفیر آبیک در برابر آرش ری

در ادامه رقابت های هفته چهارم لیگ ٣ فوتبال کشور، تیم سفیر نوین آبیک امروز در بازی خارج از خانه برابر آرش ری به میدان می رود.

این بازی از ساعت ساعت: ۱۴:۳۰ در ورزشگاه هویزه تهران برگزار می شود.

سفیر آبیک ۳ امتیازی است.



درخشش شاگردان صفر پور در المپیک جوانان

در پایان سومین دوره بازی‌های المپیک در رشته تکواندو، تیم تکواندو دختران با هدایت فاطمه صفرپور سرمربی قزوینی به یک طلا و نقره دست یافت، در مجموع دختران و پسران هم تیم کشورمان قهرمان شد.

سومین دوره بازی‌های المپیک جوانان ۲۰۱۸ در بخش تکواندو با حضور ۱۰۰ تکواندوکار از ۵۶ کشور در «بوینس آیرس» آرژانتین برگزار شد.



مسابقات شطرنج سریع فرهیختگان استان برگزار شد

در دومین دوره رقابت های شطرنج سریع فرهیختگان عنایت الله امینی از قزوین با کسب ۵ امتیاز و پوئن شکنی بهتر قهرمان شد، علی اکبر پور اسکندر از تهران و تقی کاوه از البرز هم به ترتیب دوم و سوم شدند.

این رقابت ها با حضور ۳۲ بازیکن از استان های قزوین، البرز، تهران و گیلان در بنیاد شطرنج مهدی بویه برگزار شد.



شکست تیم بسکتبال شهرداری در بازی دوستانه

تیم بسکتبال شهرداری قزوین که خود را برای شرکت در رقابت های دسته یک آماده می کند، در بازی دوستانه با نتیجه ۴۸-۸۴ مغلوب تیم لیگ برتری شیمیدر تهران شد.

این بازی در تهران برگزار شد.

تساوی تیم امید امید کاسپین در قائمشهر

تیم فوتبال امید کاسپین در هفته چهارم لیگ دسته اول امید باشگاههای کشور در مقابل پرسپولیس قائمشهر به تساوی صفر بر صفر رسید.

تیم امید کاسپین با یک برد و یک تساوی ۴ امتیازی است.

نایب قهرمانی تیم قزوین در نخستین دوره لیگ ایروبیک ژیمناستیک باشگاههای کشور

در پایان نخستین دوره این رقابت ها با حضور ۸ تیم در ارومیه برگزار شد تیم قزوین در رده ی جوانان و در بخش سه نفره، پس از تیم ارومیه توانست به عنوان نایب قهرمانی دست یابد تیم خراسان رضوی هم سوم شد.

در بخش انفرادی این رقابتها هم در رده ی جوانان، محمدرضا نبی پوراز قزوین با کسب امتیاز ۱۷/۳۵بر سکوی نخست ایستاد.

محمد بهرامی بعنوان سرپرست تیم استان را همراهی کرد.