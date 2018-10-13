قاتل پسر ۴ ساله در جرقویه دستگیر شد

حسن جعفری در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پسر ۴ ساله ای که بر اثر ضرب و شتم توسط خاله خود جانش را از دست داد با پیگیری نیروی انتظامی دستگیر و تحویل مراجع قضایی داده شد.

وی بیان داشت: خانواده مقتول در شیراز زندگی می کردند که به دلیل اعتیاد دستگیر می شوند و به همین دلیل پسرش را به جرقویه می آورند و به دست خاله می سپارند.

بخشدار جرقویه گفت: خاله مقتول که خود نیز شیرازی و معتاد بوده است به دلیل اینکه همسرش اهل محمد آباد جرقویه بوده است، در این شهرستان زندگی می کرده است.

وی بیان داشت: خاله مقتول به دلیل شیطنت این کودک را مورد ضرب و شتم شدید قرار می دهد که پس از اینکه مشاهده می کند کودک بی جان افتاده است، وی را با این عنوان که تصادف کرده است به بیمارستان انتقال می دهد.

جعفری اعلام کرد: خاله کودک وقتی می بیند پسر ۴ ساله فوت کرده است، از شدت ترس فرار می کند و همین مسئله باعث می شود که تحت تعقیب نیروی انتظامی قرار بگیرد و در حال حاضر خاله کودک دستگیر شده و به قتل خود اعتراف کرده است.

وی بیان داشت: آثار ضرب و شتم و کبودی روی بدن کودک کاملا معلوم است.