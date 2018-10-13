استقرار ۷ ایستگاه آتش نشانی در شهرکهای صنعتی قزوین

حمیدرضا خانپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای تجهیز شهرکها و نواحی صنعتی به ایستگاه آتش نشانی به منظور ارتقای سطح ایمنی، مقابله با حوادث غیر مترقبه ۱۰ دستگاه خودروی آتش نشانی با تجهیزات کامل برای ایستگاههای آتش نشانی خریداری و مستقر شد.

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان تصریح کرد: دو دستگاه ماشین بهمراه تجهیزات آتش نشانی با سرمایه گذاری ۱۰ میلیارد ریال جهت شهرکهاو نواحی صنعتی بزودی خریداری خواهد شد.

خانپور با اشاره به اهمیت و نقش اقدامات پیشگیرانه در جلوگیری و کاهش خطرات و خسارات وارده به واحدهای تولیدی و صنعتی برنامه های از قبیل خرید و تجهیز خودروهای آتش نشانی، امداد و نجات، شناسایی و پایش واحدهای صنعتی پر خطر، ممیزی و تهیه وشناسنامه HSEE شهرکها و نواحی صنعتی، بازدید های دوره ای توسط تیم منتخب از دستگاههای مرتبط، آموزش های مورد نیاز واحدهای صنعتی، شناسایی کانون های خطر انجام شده که خوشبختانه با اقدامات انجام شده، در شش ماهه امسال ۵۰درصد کاهش حوادث نسبت به مدت مشابه سال گذشته در شهرکها و نواحی صنعتی داشتیم.

وی ادامه داد: در راستای تعیین اثر بخشی و میزان تحقق اهداف و برنامه جامع مدیریت ایمنی، بهداشت، محیط زیست ( HSEE )، عملیات ممیزی HSEE برای ۳۷۰ واحد صنعتی در شهرکهاو نواحی صنعتی استان انجام شده است.

رئیس هیئت مدیره شرکت شهرکهای صنعتی استان همچنین از برنامه ریزی انجام فرایند ممیزی HSEE برای ۱۲۰ واحد صنعتی و تولیدی تا پایان سالجاری در شهرکها و نواحی صنعتی استان خبر داد.