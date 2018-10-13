به گزارش خبرنگار مهر، احمد همتی صبح شنبه در نشست شورای اداری استان سمنان به میزبانی سالن یادگار امام (ره) استانداری با حضور محسن حاج میرزایی دبیر هیئت دولت ضمن بیان اینکه بخش‌هایی از قانون بعد از گذشت ۴۰سال علیرغم تصویب در مجلس هنوز اجرایی نشده است، ابراز داشت: اگر می‌خواهیم مشکلات امروز حل شود تنها راه‌حل آن اجرای دقیق مصوبات مجلس است زیرا در این قوانین منافع ملی و کشور منظور شده که عدم اجرایی شدن آن‌ها درنهایت به مصلحت نخواهد بود.

وی بابیان اینکه مردم خواستار شفافیت‌های مالی، مالیاتی، اداری، تعیین صلاحیت‌ها و گزینش‌ها در کشور هستند، افزود: با توجه به اینکه مبنای شفاف‌سازی اجرای قانون است، اگر این اقدام به‌صورت همه‌جانبه انجام شود درنهایت خدمتی به مردم خواهد بود.

تخریب دولت، مجلس و قوه قضاییه آسیب به‌کل نظام است

عضو خانه ملت بابیان اینکه تخریب دولت، مجلس و قوه قضاییه آسیب به‌کل نظام اسلامی محسوب می‌شود، ابراز داشت: بارها از تریبون‌های مختلف گفته شد که تخریب‌ها نتیجه‌ای جز تنش اجتماعی نخواهد داشت و اکنون می‌بینیم که این پیش‌بینی‌ها متأسفانه در حال وقوع است.

همتی بابیان اینکه ایجاد هجمه و تخریب ارکان دولت هزینه بسیار سنگین را بر دوش کشور تحمیل می‌کند، تصریح کرد: برخی‌ بر این باورند که تخریب‌ها جناح خاصی را نشانه‌گیری کرده است اما باید گفت عواقب این‌گونه تحریکات ویرانگری کل نظام را به دنبال خواهد داشت.

وی بابیان اینکه امروز باید در شرایط حاکم بیش از گذشته بر وحدت و یکدلی اتکا کرده و از دولت پشتیبانی کنیم، افزود: عده‌ای آگاهانه و ناآگاهانه در داخل و خارج از کشور اقدام به تخریب عناصر دولت می‌کنند که تداوم این روند ناامیدی و برآورده شدن مطالبات دشمن خواهد بود لذا در هیچ شرایطی نباید جمهوری در برابر اسلام و اسلام را در برابر جمهوری قرار گیرد.