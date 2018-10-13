قاسم سلیمانی دشتکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حدود چهار میلیون و ۵۰۰ هزار زائر در طول سال و بیش از دو میلیون نفر در ایام اربعین از مرز مهران تردد می کنند.

وی گفت: ایلام میزبان جمعیت زائران ۲۱ استان کشور در ایام اربعین است.

استاندار ایلام تصریح کرد: موکب های مردمی بلافاصله بعد از اربعین تعطیل نمی شود چون بایست منتظر بازگشت زائران باشند.

سلیمانی دتشکی اظهار داشت: امسال بیش از ۹۰ کیلومتر جاده برای اربعین آماده کرده ایم اما همچنان مشکل قیر داریم.

وی با اشاره به اینکه امیدواریم مرزهای خسروی و چیلات هم در ایام اربعین برای تردد زوار باز شوند تا از بار و ترافیک مرز مهران کاسته شود، تصریح کرد: در دولت دو مرز چیلات و چنگوله در استان ایلام به عنوان بازارچه و برای کار بازرگانی توسط دولت تصویب شده است.

استاندار ایلام گفت: با کشور عراق تفاهم کرده ایم در شرایط ازدحام جمعیت از مرز چیلات استفاده شود.