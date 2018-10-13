احتمال برگزاری نشست صلح افغانستان در مسکو تا آخر ماه جاری میلادی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آوا، «ضمیر کابلوف» نماینده رئیس‌جمهوری روسیه در امور افغانستان در نشستی با خبرنگاران از امکان برگزاری نشست صلح افغانستان در مسکو تا آخر ماه جاری میلادی خبر داد.

این در حالی است که پیش از این گزارش شده بود که مذاکرات بین مقامات افغانستان و روسیه در مورد تعیین تاریخ نشست صلح افغانستان در مسکو بدون نتیجه به پایان رسیده است.

در اواخر ماه سپتامبر وزارت خارجه افغانستان اعلام کرد که یک هیئت از این وزارت برای بحث در مورد نشست مسکو که در آن نمایندگان طالبان نیز حضور خواهند یافت، به روسیه سفر کرده است.

قرار بود نشست مسکو در مورد افغانستان در تاریخ ۴ سپتامبر برگزار شود، اما به‌دلیل عدم شرکت دولت افغانستان و به درخواست این کشور، به تعویق انداخته شد؛ اکنون مقامات وزارت خارجه دو کشور تلاش می‌کنند این نشست را به صورت مشترک برگزار کنند.

به گفته مقامات وزارت خارجه روسیه، برای شرکت در این کنفرانس از افغانستان، کشورهای منطقه و قدرت‌های بزرگ جهانی از جمله آمریکا و همچنین از دفتر طالبان در قطر دعوت به عمل آمده است.