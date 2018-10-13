به گزارش خبرنگار مهر، مهراب رجبی پیش از ظهر شنبه در آئین بزرگداشت روز ملی البرز که در باشگاه فرهنگی ورزشی میلاد برگزار شد، بیان کرد: استان البرز در کنار استانهایی ازجمله تهران، اصفهان، خراسان جنوبی، بوشهر و یا فارس نهمین استانی است که دارای روز ملی شده است.
وی افزود: روز ملی یک استان باید دارای مشخصهها و ویژگیهایی ازجمله اِلمان، نماد گیاهی و جانوری باشد که استان البرز تمامی این موارد را دارا است.
رئیس بنیاد البرز شناسی در ادامه از شهروندان افتخاری استان البرز نام برد و گفت: تاکنون شخصیتهای بزرگی ازجمله پروفسور پرویز کردوانی و سید عباس عراقچی بهعنوان شهروندان افتخاری البرز انتخاب شدند.
رجبی اضافه کرد: در سال جاری نیز بنیاد البرز شناسی برنامهریزی لازم را انجام داده تا سومین شهروند افتخاری ما پروفسور مجید سمیعی باشند و پروفسور این تقاضای ما را پذیرفته است.
وی از شورای شهر کرج درخواست کرد که نامگذاری چند خیابان و یا بلوار شهر کرج به نام شهروندان افتخاری البرز برای پاسداشت مقام و شخصیت آنها انجام شود.
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