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۲۱ مهر ۱۳۹۷، ۱۲:۰۵

رئیس بنیاد البرزشناسی:

نشان شهروند افتخاری البرز به پروفسور سمیعی اهدا می‌شود

نشان شهروند افتخاری البرز به پروفسور سمیعی اهدا می‌شود

کرج - رئیس بنیاد البرزشناسی گفت: نشان شهروند افتخاری البرز به پروفسور مجید سمیعی اهدا خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهراب رجبی پیش از ظهر شنبه در آئین بزرگداشت روز ملی البرز که در باشگاه فرهنگی ورزشی میلاد برگزار شد، بیان کرد: استان البرز در کنار استان‌هایی ازجمله تهران، اصفهان، خراسان جنوبی، بوشهر و یا فارس نهمین استانی است که دارای روز ملی شده است.

وی افزود: روز ملی یک استان باید دارای مشخصه‌ها و ویژگی‌هایی ازجمله اِلمان، نماد گیاهی و جانوری باشد که استان البرز تمامی این موارد را دارا است.

رئیس بنیاد البرز شناسی در ادامه از شهروندان افتخاری استان البرز نام برد و گفت: تاکنون شخصیت‌های بزرگی ازجمله پروفسور پرویز کردوانی و سید عباس عراقچی به‌عنوان شهروندان افتخاری البرز انتخاب شدند.

رجبی اضافه کرد: در سال جاری نیز بنیاد البرز شناسی برنامه‌ریزی لازم را انجام داده تا سومین شهروند افتخاری ما پروفسور مجید سمیعی باشند و پروفسور این تقاضای ما را پذیرفته است.

وی از شورای شهر کرج درخواست کرد که نام‌گذاری چند خیابان و یا بلوار شهر کرج به نام شهروندان افتخاری البرز برای پاسداشت مقام و شخصیت آن‌ها انجام شود.

کد مطلب 4428578

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