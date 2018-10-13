به گزارش خبرنگار مهر، علی اخلاقی صبح شنبه در نشست ستاد بحران بخش بردخون اظهار کرد: در برخی روستاها و شهرها پایگاه هلال احمر فعالیت می کند و با توجه به همکاری شهرداری، انتظار داریم به زودی خانه هلال در منطقه راه اندازی شود.

وی افزود: آموزش های قبل از بحران ضروری است تا افراد با آمادگی کامل به مقابله با حوادث و بحران ها بپردازند.

اخلاقی بانک اطلاعاتی را ضروری دانست و گفت: برای مدیریت حوادث نیازمند اطلاعات و امکانات هستیم که همه ادارات باید مشارکت کنند.

وی ابراز داشت: تا قبل از فصل بارندگی معابر روستایی و شهری تعیین تکلیف شود و آبراه ها و پل ها برای عبور آب آماده شوند.

بخشدار بردخون گفت: اخبار غیرصحیح منعکس نشود و برای آرامش مردم تلاش کنیم.

وی خواستار برنامه ریزی نهادهای امدادی شد و افزود: اعضای ستاد بحران در مواقع اضطراری در بخشداری تجمع کنند و برای کمک به افراد نیازمند آماده شوند.

اخلاقی انجام مانور امداد و نجات را در منطقه مهم خواند و گفت: برای افزایش آمادگی دستگاه های اجرایی تمرین و مانور های مرتبط لازم است.

وی با تاکید بر توجه به اخطارهای هواشناسی، خاطرنشان کرد: در زمان بحران شناورها صید نکنند و در مراکز امن مستقر شوند.

راه‌اندازی خانه هلال

شهردار بردخون نیز با بیان اینکه آماده همکاری در زمینه راه‌اندازی خانه هلال در بردخون هستیم اظهار کرد: همه نیاز به آموزش داریم که هلال احمر می تواند دوره های تخصصی آموزشی را تشکیل دهد.

ارسلان حصیری افزود: شهرداری آماده مشارکت و همکاری برای استقرار خانه هلال است اما تاکنون این مهم محقق نشده است.

حصیری خواستار مدیریت بحران ها و حوادث قبل از وقوع شد و گفت: ایجاد بانک اطلاعات و آمادگی همه دست اندرکاران ضروری است.

شناسایی نقاط حادثه‌خیز

رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه بردخون نیز گفت: پدافند غیرعامل تشکیل شده تا افراد را برای مقابله با بحران آماده کند.

ظهیر محمودی افزود: نقاط حادثه خیز شناسایی شوند تا خطرات و آسیب ها کمتر شود.