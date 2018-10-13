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۲۱ مهر ۱۳۹۷، ۱۲:۰۸

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی خبرداد:

اصلاح و توسعه بیش از۳۰ هزار متر شبکه توزیع آب درخراسان شمالی

اصلاح و توسعه بیش از۳۰ هزار متر شبکه توزیع آب درخراسان شمالی

بجنورد- مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی از اصلاح و توسعه ۳۰ هزار و ۷۱۳ متر شبکه توزیع آب طی ۶ ماه ابتدای سال جاری در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین ساقی اظهارکرد: طی ۶ ماه ابتدای سال جاری ۳۰ هزار و ۷۱۳ متر شبکه توزیع آب در استان خراسان شمالی از محل اعتبارات داخلی، عمرانی و درآمدهای حاصله از تبصره های قانونی توسعه و مورد بازسازی قرار گرفته است.

ساقی افزود: از این میزان ۱۷ هزار و ۳۵۰ متر اصلاح شبکه قدیمی و فرسوده و ۱۳ هزار و ۳۶۳ متر اجرای شبکه ها و خطوط انتقال جدید آب بوده است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی گفت: همچنین طی این مدت ۲۰ هزار و ۸۸۹ متر شبکه توزیع و خطوط انتقال آب در این استان برای جلوگیری از بروز حوادث و هدر رفت آب برچیده و لوله های جدید جایگزین شده است.

کد مطلب 4428585

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