اصلاح و توسعه بیش از۳۰ هزار متر شبکه توزیع آب درخراسان شمالی

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین ساقی اظهارکرد: طی ۶ ماه ابتدای سال جاری ۳۰ هزار و ۷۱۳ متر شبکه توزیع آب در استان خراسان شمالی از محل اعتبارات داخلی، عمرانی و درآمدهای حاصله از تبصره های قانونی توسعه و مورد بازسازی قرار گرفته است.

ساقی افزود: از این میزان ۱۷ هزار و ۳۵۰ متر اصلاح شبکه قدیمی و فرسوده و ۱۳ هزار و ۳۶۳ متر اجرای شبکه ها و خطوط انتقال جدید آب بوده است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی گفت: همچنین طی این مدت ۲۰ هزار و ۸۸۹ متر شبکه توزیع و خطوط انتقال آب در این استان برای جلوگیری از بروز حوادث و هدر رفت آب برچیده و لوله های جدید جایگزین شده است.