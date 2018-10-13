کسب رتبه دوم صادرات مواد غذایی در غرب آسیا هدفگذاری شده است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صادقی نیارکی پیش ازظهر شنبه در همایش بزرگداشت روز جهانی غذا در ساری تامین ذخایر غذا و امنیت غذایی را امری مهم دانست و گفت: کیفیت و امنیت به صورت همزمان در چشم اندازهای اقتصادی مقاومتی دیده شده و به آن توجه شده است.

وی افزود: در چشم انداز ترسیم شده براساس چشم انداز ۱۴۰۴ با همراهی بخش خصوصی کسب جایگاه دوم در منطقه غرب آسیا در زمینه صادرات از اهداف است و باید به افق صادراتی ۶.۵ میلیارد دلار دست یابیم.

وی با بیان اینکه امروز میزان صادرات مواد غذایی حدود سه میلیارد دلار است گفت: در یک برنامه چند ساله باید به رقم ۶.۵ میلیارد دلاری در حوزه صادرات غذایی دست یابیم.

صادقی نیارکی ادامه داد: در کشور ۱۱۵ میلیون تن انواع محصولات اولیه غذایی تولید می شود و ۲۵ میلیون تن انواع فراورده غذایی شامل ۳۰ درصد در کشور فراوری می شود.

مدیرکل دفتر صنایع غذایی ، دارویی و بهداشتی وزارت صنعت، معدن و تجارت، با بیان اینکه هجمه های زیادی در عرصه فراروی صنایع غذایی وجود دارد تصریح کرد: مقررات سختگیرانه، عوارض کالاهای آسیب رسان و غیره از جمله مسائل فراروی است.

وی سهم اشتغال صنعت غذایی را ۱۵ درصد بیان کرد و گفت: این درحالی که ۳۰ درصد محصولات فراروی می شوند و ۱۱ درصد واحدها در صنایع غذایی فعالیت دارند.

صادقی با اشاره به ارزش افزوده در صنعت غذایی یادآور شد: مازندران رتبه ششم در زمینه صنعت غذایی و آشامیدنی کشور را دارد ودر نیمه اول سال جاری به رغم آنکه نرخ ارز اثرات نامطلوبی بر برخی بنگاه های اقتصادی و اقتصادی کلان داشته است اما در شش ماه امسال ۵۰ درصد رشد وزنی و ۳۸ درصد رشد ارزشی را در حوزه صادرات صنایع غذایی شاهد بوده ایم.

وی با بیان اینکه چاره ای نداریم به زنجیره خلق ارزش در دنیا وصل شویم گفت: در دهه ۹۰ سهم دارایی های مشروط در اقتصادی های جهانی ۶۰ درصد و سهم دارایی ها نامشروط ۴۰ درصد بود اما در سال ۲۰۲ این سهم تغییر چشمگیری خواهد یافت.