اتمام حجت استاندار ایلام با بانک ها/ تسهیلات مرغداران پرداخت شود

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی صبح شنبه در جلسه ای به منظور رسیدگی به مشکلات مرغداران اظهار کرد: میزان گوشت مرغ تولیدی در استان بیش از مصرف بوده و بر اساس آمار ها حدود ۴ برابر نیاز مصرفی مردم ایلام است.

وی ادامه داد: در چنین شرایطی نیاز به وجود کشتارگاه برای عرضه این مقدار تولیدات به شدت احساس می شود ولی در استان به کمبود کشتارگاه مرغ روبرو هستیم.

استاندار ایلام با اشاره به برنامه دولت و تکلیف به بانک ها برای رداخت تسهیلات به منظور کمک به اعضای اتحادیه مرغداران استان گفت: مذاکرات لازم برای اعطای تسهیلات به مرغداران انجام و طرح توجیهی نیز تصویب شده است.

سلیمانی دشتکی اضافه کرد: نسبت به پرداخت این تسهیلات با وجود معرفی طرح ها به بانک های عامل کم کاری می شود.

وی با اتمام حجت نسبت به این عملکرد از سوی بانک های عامل گفت: بدون شک با چنین اتفاقاتی برخورد قانونی و اجازه این گونه کم کاری ها را نخواهم داد.

استاندار ایلام تاکید کرد: مرغداران هزینه های زیادی از جمله حمل و نقل و دیگر موارد را برای کشتار مرغ های زنده خود متحمل می شوند که این امر با وجود تولید بالای مرغ در استان شایسته نیست.