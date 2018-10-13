به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند امروز شنبه در آیین آغاز بازسازی بقعه متبرک احمدبن اسحاق که با حضور معاون ارتباطات حوزوی دفتر مقام معظم رهبری،‌ رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و جمعی از مسئولان استانی برگزار شد، اظهار داشت: این روزها یادآور سفر مقام معظم رهبری به استان کرمانشاه است که استان ما هنوز هم از برکات این حضور بهره مند است.

وی افزود: مدیریت متمرکز، فرصت سازی برای استان و سرعت عمل سه نکته ای بود که رهبر انقلاب در بازدید از مناطق زلزله زده مورد تاکید قرار دادند و مسئولان هم با تمام توان برای تحقق آن تلاش کردند.

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه زلزله کرمانشاه یک زلزله وحدت آفرین بود، تصریح کرد: مصداق انسجام ملی در کشور در زلزله سرپل ذهاب به خوبی نمایان و آشکار بود که سرمنشا آن پیام و حضور رهبر انقلاب اسلامی است.

وی بیان داشت: در شهر سرپل ذهاب ۶۷۰۰ واحد مسکونی پروانه داشتند و تخریب شدند و امروز ۹۵۰۰ پروانه جدید صارد می شود و تقریبا ۳۰۰۰ واحد مسکونی در قالب فرصت سازی ساخت و ساز انجام می شود.

بازوند با اشاره به ساخت و سازهای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در این مناطق بیان کرد: امروز شاهد افتتاح ۱۴ هزارمین واحد بودیم که در هشت ماه ساخته شده است که کار بسیار بزرگی است.

وی عنوان کرد:این امر مصداق سرعت عمل و فرصت سازی است که علاوه بر واحدهایی که تخریب شده است واحدهایی که مقاوم نبودند نیز اضافه و ساخته شده است.

استاندار کرمانشاه گفت:همه مدیران ما مکلف هستند که به منظور بازسازی مناطق زلزله زده به بنیاد مسکن کمک کنند تا کار بازسازی ها انجام شود.

وی خاطر نشان ساخت: ۱۱۵ مسجد در این مناطق نیازمند تعمیر و احداثی بود که به منظور ۱۵۹ میلیارد ریال اعتبارات دولتی لحاظ شد و امیدواریم بتوانیم این پروژه های مساجد را به اتمام برسانیم.

بازوند عنوان داشت:از برخی کارخانجات مانندشستا و سیمان سامان ۲ هزار تن سیمان رایگان و سازمان ایمیدرو ۶۰۰ تن آهن رایگان برای مساجد در نظر گرفته شده است.

وی اظهار داشت: برای ساخت مصلی سرپل ذهاب ۱۵ هزار میلیارد ریال اعتبار ومصلی ثلاث باباجانی هم ۷ میلیارد ریال اعتبار در نظر گفته شده است.

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه در مجموع برای کارهای فرهنگی بیش از ۳۵۰ میلیارد ریال اعتبار اختصاص داده شده است، گفت:این تخصیص ها بیش از ۵۰ درصد است که امیدواریم به زودی اعتباراتشان را نیز بگیریم.

وی ابراز داشت:پروژه بازسازی حرم حضرت احمدابن اسحاق به صورت مشارکتی صورت می گیرد و در حال انجام است که دستگاه اجرایی آن بنیاد مسکن است و این بنیاد تجارب خوبی در ساخت اماکن مذهبی دارد.

وی با بیان اینکه بالغ بر ۱۶۰ میلیارد ریال اعتبار برای ساخت نیاز است، افزود:۵۰ میلیار ریال استانداری، ۵۰ میلیارد ریال اوقاف و مابقی آن را بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تامین می کند.