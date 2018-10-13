  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۱ مهر ۱۳۹۷، ۱۲:۱۱

استاندار کرمانشاه خبر داد

افتتاح ۱۴ هزارمین واحد مسکونی در مناطق زلزله‌زده

افتتاح ۱۴ هزارمین واحد مسکونی در مناطق زلزله‌زده

کرمانشاه_ استاندار کرمانشاه از افتتاح ۱۴ هزارمین واحد مسکونی در مناطق زلزله زده سرپل ذهاب خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند امروز شنبه در آیین آغاز بازسازی بقعه متبرک احمدبن اسحاق که با حضور معاون ارتباطات حوزوی دفتر مقام معظم رهبری،‌ رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و جمعی از مسئولان استانی برگزار شد، اظهار داشت: این روزها یادآور سفر مقام معظم رهبری به استان کرمانشاه است که استان ما هنوز هم از برکات این حضور بهره مند است.

وی افزود: مدیریت متمرکز، فرصت سازی برای استان و سرعت عمل سه نکته ای بود که رهبر انقلاب در بازدید از مناطق زلزله زده مورد تاکید قرار دادند و مسئولان هم با تمام توان برای تحقق آن تلاش کردند.

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه زلزله کرمانشاه یک زلزله وحدت آفرین بود، تصریح کرد: مصداق انسجام ملی در کشور در زلزله سرپل ذهاب به خوبی نمایان و آشکار بود که سرمنشا آن پیام و حضور رهبر انقلاب اسلامی است.

وی بیان داشت: در شهر سرپل ذهاب ۶۷۰۰  واحد مسکونی پروانه داشتند و تخریب شدند و امروز ۹۵۰۰ پروانه جدید صارد می شود و تقریبا ۳۰۰۰ واحد مسکونی در قالب فرصت سازی ساخت و ساز انجام می شود.

بازوند با اشاره به ساخت و سازهای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در این مناطق بیان کرد: امروز شاهد افتتاح ۱۴ هزارمین واحد بودیم که در هشت ماه ساخته شده است که کار بسیار بزرگی است.

وی عنوان کرد:این امر مصداق سرعت عمل و فرصت سازی است که علاوه بر واحدهایی که تخریب شده است واحدهایی که مقاوم نبودند نیز اضافه و ساخته شده است.

استاندار کرمانشاه گفت:همه مدیران ما مکلف هستند که به منظور بازسازی مناطق زلزله زده به بنیاد مسکن کمک کنند تا کار بازسازی ها انجام شود.

وی خاطر نشان ساخت: ۱۱۵ مسجد در این مناطق نیازمند تعمیر و احداثی بود که به منظور ۱۵۹ میلیارد ریال اعتبارات دولتی لحاظ شد و امیدواریم بتوانیم این پروژه های مساجد را به اتمام برسانیم.

بازوند عنوان داشت:از برخی کارخانجات مانندشستا و سیمان سامان ۲ هزار تن سیمان رایگان و سازمان ایمیدرو ۶۰۰ تن آهن رایگان برای مساجد در نظر گرفته شده است.

وی اظهار داشت: برای ساخت مصلی سرپل ذهاب ۱۵ هزار میلیارد ریال اعتبار ومصلی ثلاث باباجانی هم ۷ میلیارد ریال اعتبار در نظر گفته شده است.

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه در مجموع برای کارهای فرهنگی بیش از ۳۵۰ میلیارد ریال اعتبار اختصاص داده شده است، گفت:این تخصیص ها بیش از ۵۰ درصد است که امیدواریم به زودی اعتباراتشان را نیز بگیریم.

وی ابراز داشت:پروژه بازسازی حرم حضرت احمدابن اسحاق به صورت مشارکتی صورت می گیرد و در حال انجام است که دستگاه اجرایی آن بنیاد مسکن است و این بنیاد تجارب خوبی در ساخت اماکن مذهبی دارد.

وی با بیان اینکه بالغ بر ۱۶۰ میلیارد ریال اعتبار برای ساخت نیاز است، افزود:۵۰ میلیار ریال استانداری، ۵۰ میلیارد ریال اوقاف و مابقی آن را بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تامین می کند.

کد مطلب 4428599

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار