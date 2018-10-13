به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا یوسفی ملی پوش فوق سنگین تیم وزنه برداری نوجوانان ایران از ساعت ۳۰دقیقه بامداد فردا یکشنبه در بازیهای المپیک نوجوانان به مصاف ۶ حریف خود در دسته ۸۵+ کیلوگرم خواهد رفت. یوسفی برای دومین بار است که به رقابتهای بین المللی اعزام شده است. وی امسال برای اولین بار در رقابتهای قهرمانی نوجوانان ۲۰۱۸ آسیا به میزبانی اورگنج ازبکستان با ثبت مجموع ۳۳۰ کیلوگرم مدال طلا را کسب کرد.



طبق استارت لیست نهایی دسته۸۵+کیلوگرم هریستوف از بلغارستان با رکورد ورودی ۳۵۵ کیلوگرم اول است. علیرضا یوسفی با رکورد ورودی ۳۵۰ کیلوگرم به همراه انزو کوریگ" از هلند در رده دوم قرار دارند. کالوس ایمیلیو از اکوادور و جاکوب زیلنسکی از لهستان نیز با رکورد ورودی ۳۱۵ کیلوگرم در رده های بعدی جای گرفته اند.

همچنین در ششمین روز از بازیهای المپیک نوجوانان، امیر رضا عسگری‌دون ملی پوش دسته ۸۵ کیلوگرم ایران به مصاف ۷ وزنه بردار دیگر در این وزن رفت و در نهایت به مقام چهارم رسید.

عسگری‌دون در حرکت یکضرب ۱۳۳ کیلوگرم با اینکه مقام سوم را به دست آورده بود، ولی در حرکت دوضرب با ثبت وزنه ۱۶۵کیلوگرم و در مجموع ۲۹۸ کیلوگرم چهارم شد. وی با اختلاف فقط یک کیلوگرم نسبت به حریف عربستانی از کسب مدال بازماند.

نایب قهرمان سال ۲۰۱۸ نوجوانان آسیا در حرکت یکضرب ابتدا موفق به مهار وزنه ۱۲۸ کیلوگرمی نشد ولی در دومین مرتبه این وزنه را به درستی بالای سر برد. وی در سومین انتخاب خود وزنه ۱۳۳ کیلوگرم را به نام خود ثبت کرد و در رده سوم ایستاد.

ملی پوش ۸۵ کیلویی وزنه برداری کشورمان در حرکت دوضرب هم ابتدا موفق نبود و وزنه ۱۵۹ کیلویی را بالای سر نبرد، ولی در دومین حرکت با موفقیت وزنه ۱۵۹ کیلوگرم را مهار کرد.وی در سومین مرتبه وزنه ۱۶۵ کیلوگرم را به نام خود ثبت کرد تا با مجموع ۲۹۸ کیلوگرم در جایگاه چهارم قرار گیرد.

رده بندی نهایی وزنه برداران اول تا چهارم دسته ۸۵ کیلوگرم به شرح زیر است:

۱- کریستیانو فیکو (ایتالیا): حرکت یکضرب ۱۴۵ کیلوگرم، در حرکت دوضرب ۱۸۰ کیلوگرم و در مجموع ۳۲۵ کیلوگرم

۲- تارمنخان بابایوف (آذربایجان): حرکت یکضرب ۱۴۲ کیلوگرم، در حرکت دوضرب ۱۷۴ کیلوگرم و در مجموع ۳۱۶ کیلوگرم

۳- یوسف علی (عربستان): حرکت یکضرب ۱۳۰ کیلوگرم، در حرکت دوضرب ۱۶۹کیلوگرم و در مجموع ۲۹۹ کیلوگرم

۴- امیررضا عسگری دون (ایران): حرکت یکضرب ۱۳۳ کیلوگرم، در حرکت دوضرب ۱۶۵کیلوگرم و در مجموع ۲۹۸ کیلوگرم

