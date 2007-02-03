یک فیلم ناموزون اما جالب

به گزارش خبرنگار مهر، در پائیز 1959، ترومن کاپوتی درباره قتل عام فجیع یک خانواده چهارنفره در مزرعه ای در کانزاس مطلبی در روزنامه می خواند. او به فکر می افتد که این حادثه شاید بتواند دستمایه ای مناسب برای مقاله ای در مجله یا یک رمان غیرداستانی باشد. کاپوتی از دوست صمیمی خود، نل هارپر لی، می خواهد در سفری به کانزاس او را همراهی کند.

دانیل کریگ و توبی جونز در "بدنام"

کاپوتی در آنجا با یک دادیار سرسخت به نام آلوین دوی برخورد می کند که ابتدا به او اجازه نمی دهد دو قاتل را از نزدیک ببیند. اما نویسنده نامتعارف نیویورکی بالاخره دوی را راضی می کند. کاپوتی در زندان به دیدن پری اسمیت و دیک هیکاک می روند. نویسنده خیلی زود می تواند هیکاک را به حرف بیاورد، اما اسمیت که عاقلتر است، به این راحتی حاضر به همکاری با کاپوتی نیست. در نهایت، این دو با هم ارتباط برقرار می کنند. پس از اعدام اسمیت و هیکاک، کاپوتی کتاب "در کمال خونسردی" را به پایان می رساند. نخستین موفقیت بزرگ کاپوتی، آخرین موفقیت او هم بود. کاپوتی دیگر هیچ رمان دیگری را به پایان نرساند و هر چند تا 1984 زنده بود، اما سال های بدی را پشت سر گذاشت.



"بدنام" بر مبنای کتابی تحت عنوان "کاپوتی: که در آن دوستان، دشمنان، آشنایان و بدگویان مختلف دوران کاری پرتلاطم او را به یاد می آورند" نوشته جرج پلیمپتن ساخته شده که در 1997 منتشر شد. این فیلم تقریبا یک سال پس از نمایش "کاپوتی" ساخته بنت میلر به نمایش درآمد که مضمونی مشابه داشت و یک اسکار بهترین بازیگر مرد را هم برای فیلیپ سیمور هافمن، بازیگر نقش کاپوتی به همراه داشت.



دیوید تامسن در نقدی که در "ایندیپندنت" منتشر شد، دو فیلم را این طور با هم مقایسه کرد: " این دو فیلم چه تفاوتی با هم دارند؟ خب، اول از همه، این فیلم را داگلاس مگراث کارگردانی کرده است. او با وودی آلن فیلمنامه "گلوله ها بر فراز برادوی" را نوشت و نویسنده و کارگردان دو فیلم "نیکلاس نیکلبی" و "اما" است. فیلم جدید او یک گالری از دوستان منهتنی کاپوتی و آدم هایی است که او را تحسین می کردند، بی آنکه هیچ وقت کاملا به او اعتماد داشته باشند. به بیب پیلی فکر می کنم، همسر بیلی پیلی، که شبکه سی بی اس را اداره می کرد؛ دایانا ویرلند (جولیت استیونسن)، سردبیر مجله مد؛ اسلیم کیث، زنی که با هوارد هاکس ازدواج کرد، و بنت سرف که ناشر بود. این آدم ها به خوبی حال و هوای زندگی کاپوتی پیش از نوشتن کتاب "در کمال خونسردی" را نشان می دهد. او جایگاهی در حد یک پدیده فرهنگی داشت."



مایکل فیلیپس، منتقد شیکاگو تریبیون، هم تفاوت دو فیلم را چنین توضیح می دهد: "در "بدنام" قاتل به بازیگر اصلی تبدیل می شود. در بخش زیادی از یک ساعت اول فیلم، کاپوتی به عنوان شخصیتی خاله زنک ترسیم می شود که بیشتر وقت خود را با زنان ثروتمند و بانفوذ می گذراند. اما در باقی فیلم، رابطه کاپوتی و اسمیت بسیار عمیق تر از "کاپوتی" ترسیم می شود و این جالبترین جنبه این فیلم ناموزون است. به لحاظ فیزیکی هم، توبی جونز بیش از فیلیپ سیمور هافمن شبیه کاپوتی واقعی است. هر چند جونز برخلاف هافمن، هیچ وقت اجازه نمی دهد با نقش آفرینی او راحت باشی."



بدنام Infamous

نویسنده و کارگردان: داگلاس مگراث بر مبنای "ترومن کاپوتی" نوشته جرج پلیمپتن، مدیر فیلمبرداری: برونو دلبونل، تدوین: کامیلا تونیولو، موسیقی: ریچل پورتمن، طراحی صحنه: جودی بکر، پخش از وارنر ایندیپندنت



بازیگران: توبی جونز (ترومن کاپوتی)، ساندرا بولاک (نل هارپر لی)، دانیل کریگ (پری اسمیت)، لی پیس (دیک هیکاک)، پیتر باگدانوویچ (بنت سرف)، جف دانیلز (آلوین دوی)، هوپ دیویس (اسلیم کیث)، گوئینت پالترو (کیتی دین)، ایزابلا روسلینی (مارلا آنلی) و سیگورنی ویور (بیب پیلی). محصول 2006 آمریکا، 110 دقیقه