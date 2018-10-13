  1. استانها
  2. گیلان
۲۱ مهر ۱۳۹۷، ۱۳:۱۳

مدیرکل بنیاد مسکن گیلان:

طرح آمارگیری روستایی در ۳۶۸ روستای گیلان آغاز شد

طرح آمارگیری روستایی در ۳۶۸ روستای گیلان آغاز شد

رشت- مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گیلان از آغاز طرح آمارگیری روستایی در ۳۶۸ روستای این استان خبرداد و گفت: در این طرح اطلاعات ۸ هزار و ۷۱۷ مسکن روستایی گیلان ثبت می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اکبرزاده پیش از ظهر شنبه در حاشیه آغاز طرح آمارگیری روستایی در گیلان در جمع خبرنگاران اظهارکرد: طرح آمارگیری روستایی از امروز به مدت یک ماه تا ۲۱ آبان ماه سال جاری در ۳۶۸ روستای استان گیلان اجرا می شود.

اکبرزاده افزود: در قالب این طرح ویژگی‌های هشت هزار و ۷۱۷ مسکن روستایی از نظر نوع سازه ساختمان، زیربنا، مساحت، نوع مصالح ساختمانی، میزان مقاومت یا غیرمقاوم بودن براساس فرم‌های از پیش طراحی شده آمارگیری و ثبت می ‌شود.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گیلان به برخی مزایای اجرای این طرح اشاره و تصریح کرد: هدف از اجرای این طرح  بررسی نقش مقاوم سازی در روستاها و آگاهی از نوع ساخت و سازها در این مناطق است.

وی با اشاره به حضور ۲۲ مامور سرشماری در قالب گروه‌های چند نفره، مطرح کرد: بعد از پایان آمارگیری تمامی اطلاعات جمع آوری شده به بنیاد مسکن کشور ارسال می شود تا در راستای برنامه ریزی توسعه روستایی در اختیار دستگاه‌های اجرایی ذیربط و مراکز آموزش عالی قرار گیرد.

کد مطلب 4428626

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها