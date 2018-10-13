طرح آمارگیری روستایی در ۳۶۸ روستای گیلان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اکبرزاده پیش از ظهر شنبه در حاشیه آغاز طرح آمارگیری روستایی در گیلان در جمع خبرنگاران اظهارکرد: طرح آمارگیری روستایی از امروز به مدت یک ماه تا ۲۱ آبان ماه سال جاری در ۳۶۸ روستای استان گیلان اجرا می شود.
اکبرزاده افزود: در قالب این طرح ویژگیهای هشت هزار و ۷۱۷ مسکن روستایی از نظر نوع سازه ساختمان، زیربنا، مساحت، نوع مصالح ساختمانی، میزان مقاومت یا غیرمقاوم بودن براساس فرمهای از پیش طراحی شده آمارگیری و ثبت می شود.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گیلان به برخی مزایای اجرای این طرح اشاره و تصریح کرد: هدف از اجرای این طرح بررسی نقش مقاوم سازی در روستاها و آگاهی از نوع ساخت و سازها در این مناطق است.
وی با اشاره به حضور ۲۲ مامور سرشماری در قالب گروههای چند نفره، مطرح کرد: بعد از پایان آمارگیری تمامی اطلاعات جمع آوری شده به بنیاد مسکن کشور ارسال می شود تا در راستای برنامه ریزی توسعه روستایی در اختیار دستگاههای اجرایی ذیربط و مراکز آموزش عالی قرار گیرد.
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