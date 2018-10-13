به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسن حسنزاده پیش از ظهر شنبه در آیین معرفی مسئول دفتر نماینده ولیفقیه در سپاه قائم(عج) به میزبانی حسینیه شهدای گمنام این نهاد ضمن بیان اینکه جشن ۴۰سالگی انقلاب باشکوهتر از سالهای قبل برگزار میشود، ابراز داشت: در این چهار دهه عمر انقلاب توانستیم توطئههای دشمنان را با گوش دادن به فرامین رهبر معظم انقلاب نقش بر آب کنیم.
وی بابیان اینکه قرارگاه جشن چهلسالگی انقلاب در استان سمنان تشکیل خواهد شد، افزود: در این قرارگاه برگزاری ۴۰۰عنوان برنامه در دستور کار است که قبل از ۲۲ بهمنماه سال جاری اجرایی خواهد شد.
دشمن نمیخواهد که ۴۰ سالگی انقلاب دیده شود
فرمانده سپاه قائم (عج) استان سمنان بابیان اینکه دشمن با هر بهانهای به دنبال توطئه و براندازی علیه جمهوری اسلامی است، ابراز داشت: دشمن نمیخواهد که ۴۰ سالگی انقلاب دیده شود لذا میکوشد تا با استفاده از حربهای که میتواند بهنظام ضربه وارد کند که به برکت حضور همهجانبه مردم این بار نیز در این توطئهها ناکام خواهند ماند.
حسنزاده در ادامه تصریح کرد: مردم همانگونه که بااقتدار خودشان توانستند ضمن پیشبرد اهداف نظام توطئههای دشمن را خنثی کنند این بار نیز در جشن چهلسالگی انقلاب باروحیه انقلابی حضور و مشارکت فعال خواهند داشت.
وی افزود: مردم استان سمنان با تقدیم سه هزار لاله گلگونکفن به انقلاب ثابت کردند که تا پای جان بر ارزشهای خود استوار ایستادند و اجازه نخواهند داد احدی به خاک ایران تجاوز کند امروز نیز در آستانه چهلسالگی انقلاب با حضور خود اثبات خواهد کرد که این راه پایانناپذیر است.
به گزارش خبرنگار مهر در این مراسم حجتالاسلام سید محسن حسینی دیباجی بهعنوان مسئول دفتر نماینده ولیفقیه در سپاه قائم(عج) سمنان معرفی و از تلاشهای حجتالاسلام غلامحسین قندهاری قدردانی شد.
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