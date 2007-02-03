افتتاح مجتمع دانشگاهی زرینه واحد تهران مرکز

دکتر گذشتی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: دانشگاه آزاد تهران مرکز در مجموع دارای 147 هزار متر مربع فضای آموزشی و اداری است که با پایان یافتن مجتمع دانشگاهی زرینه با وسعت 60 هزار متر مربع فضای آموزشی، اداری و دانشگاهی تا پایان سال جاری تبدیل به یکی از مهمترین و بزرگترین واحدهای دانشگاه آزاد خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: در اسفند ماه سال جاری بهره برداری از فاز اول مجتمع آموزشی دانشگاه آزاد تهران مرکز به وسعت 60 هزار متر مربع صورت خواهد گرفت که یکی از مهمترین اقدامات عمرانی دانشگاه تهران مرکز تا پایان سال جاری خواهد بود.

رئیس دانشگاه آزاد تهران مرکز تاکید کرد: 11 دانشکده واحد تهران مرکز که در 20 ساختمان در سطح شهر پراکنده هستند در چهار مجتمع دانشگاهی ولی عصر، پیامبر اعظم (ص)، پونک و یک مجتمع جدید در منطقه غرب تهران تجمیع خواهد شد.

گذشتی ادامه داد: ساختمان هایی که در حال حاضر برای دانشکده های واحد تهران مرکز در نظر گرفته شده به مرور زمان برای افتتاح مجتمع های جدید هزینه خواهند شد.