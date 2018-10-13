به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد تجری، امروز شنبه در مراسم آغاز عملیات اجرایی بازسازی بقعه احمدبن اسحاق اظهار داشت: امروز شاهد کلنگ زنی ساخت حرم احمدبن اسحاق به عنوان یک قطب فرهنگی و مرکز امید، اعتقاد و همدلی مردم منطقه بودیم که از خواست های اولیه مردم زلزله زده شهرستان سرپل ذهاب بود.

وی با بیان اینکه بقعه احمدبن اسحاق همواره لنگر تعادل و همدلی مردم بوده است، گفت: در حدود ۸ سال پیش کنگره بین المللی در خصوص ویژگی های این شخصیت ارزشمند و با همین عنوان برگزار شد و در آن مراجع بزرگوار تقلید به ویژه مقام معظم رهبری پیام هایی در این خصوص صادر کردند.

نماینده مردم قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب در مجلس شورای اسلامی افزود: بعد از زلزله هم انتظار می رفت همانگونه که پاکسازی و عملیات خاک برداری از بقعه مبارک احمدبن اسحاق صورت گرفت عملیات بازسازی هم از همین جا آغاز شد که از دغدغه های اولیه خود مردم نیز بود.

وی تصریح کرد: برای تسریع در روند انجام کار تقسیم کاری بین دستگاه های مختلف انجام شد که براساس آن سازمان اوقاف متولی حوزه مساجد از جمله بقعه احمدبن اسحاق اوقاف شد که باید نظر کارشناسی خود را به دولت ارائه می داد و در دولت اعتباراتی برای این حوزه گرفته می شد ولی متاسفانه این روند با کندی انجام شد.

این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه این تاخیر با همکاری دستگاه های ذیربط باید مرتفع شود، گفت: نهایتا امروز با حضور مردم و مسئولین کلنگ زنی بقعه احمدبن اسحاق انجام شد با وجود اینکه انتظار می رفت در همان روزهای نخستین بعد از زلزله عملیات اجرایی آن آغاز شود.

وی عنوان داشت: زلزله یک امر طبیعی است و زلزله سرپل ذهاب چه از از نظر مساحت مناطق زلزله زده و چه از نظر شدت آن شاید پدیده ای کم نظیر بود که آثار و تبعات فراوانی برای شهرستان داشت.

نماینده مردم قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه فاصله بین تصویب اعتبارات و تخصیص آن توسط سازمان برنامه و بودجه یک هفته بود، اظهار داشت: علی رغم کم و کاستی های موجود ولی دولت و سایر دستگاه ها در زلزله با تمام توان پای کار آمدند و از امداد رسانی در لحظات اولیه تا به امروز خدمات خوبی را ارائه کردند.

تجری گفت:اگر مردم با این افزایش قیمت ها روبرو نمی شدند می توانستد با همان اعتبارات و کمک های بلاعوض سرپناه خود را بسازند و شهر را سامان دهند اما متاسفانه شاهد شرایط ویژه حاکم بر اقتصاد کشور بودیم که همه مردم به ویژه مردم زلزله زده درسرپل ذهاب را تحت تاثیر خود قرار داد.

وی با بیان مشکلات و موانع موجود بر سر راه بازسازی گفت: با پیگیری های استاندار کرمانشاه، رئیس بنیاد مسکن سعی کردیم آهن الات و سیمان علی رغم افزایش قیمت ها با همان قیمت کارخانه به دست مردم برسد که در بخشی توفیق حاصل شد و در بخشی هم پیگیریم که این دغدغه مردم مرتفع شود.