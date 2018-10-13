به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان، مظفر یوسفی پور افزود: امسال به منظور رسیدن به برآوردی دقیق از درصد و حجم ریزش‌ها در مزارع گندم در قالب پروژه ملی «مستندسازی ضایعات گندم» با همکاری و مشارکت اداره مکانیزاسیون سازمان، مدیریت زراعت و موسسه تحقیقات فنی و مهندسی، عملاً با حضور در مزارع با به کارگیری تجهیزات تخصصی مورد نیاز، ریزش‌های طبیعی قبل از برداشت و ریزش‌های حین برداشت۲۰ کمباین (سهمیه ابلاغی استان) اندازه گیری شد.

وی از کاهش ۱.۸ درصدی ضایعات کمباین در مزارع گندم استان زنجان خبر داد و افزود: بر اساس نتایج این پروژه امسال ضایعات کمباین در مزارع استان ۳ درصداندازه گیری شد درحالی‌که این عدد سال گذشته ۴.۸ درصد برآورد شده بود.

رئیس اداره مکانیزاسیون سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان با بیان اینکه امسال عملیات برداشت گندم در استان زنجان توسط بیش از ۷۸۴ دستگاه کمباین بومی و مهاجر انجام گرفت، خاطرنشان کرد: به منظور کنترل ریزش‌ها و به حداقل رساندن ضایعات گندم در روند برداشت، امسال تمهیدات مختلفی در استان به کار گرفته شد به طوری که در این راستا با ۶ راننده ماهر قرارداد بسته شد تا با همکاری کارشناسان اکیپ‌های نظارتی از نظر فنی بر عملکرد راننده و کمباین نظارت داشته باشند.

یوسفی پور با اشاره به فعالیت ۴۰ اکیپ کارشناسی طی سال جاری در مزارع گندماستان زنجان بیان داشت: این کارشناسان به همراه رانندگان ماهر به طور مستمر در مزارع حضور پیدا کرده و با انجام معاینه فنی کمباین‌ها بر روند برداشت نظارت دقیق و مستمر داشتند.

رئیس اداره مکانیزاسیون سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان همچنین از اضافه شدن ۱۱۰ دستگاه کمباین نو طی سال‌های اخیر به ناوگان ماشینی استان خبر داد وبه کارگیری این تعداد کمباین و نظارت‌های فنی دقیق و مستمر را از عوامل اصلی کاهش ریزش‌های حین برداشت در مزارع گندم استان برشمرد.