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۲۱ مهر ۱۳۹۷، ۱۲:۳۸

نمایشگاه تخصصی دستاوردهای صنعت هسته ای کشور در ارومیه دایر شد

نمایشگاه تخصصی دستاوردهای صنعت هسته ای کشور در ارومیه دایر شد

ارومیه - چهل و سومین نمایشگاه تخصصی دستاوردهای صنعت هسته ای کشور از امروز شنبه تا ۲۵ مهرماه جاری در دانشگاه ارومیه دایر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این رویداد ماکت های مجتمع تولید آب سنگین، دستگاه های لیزرتراپی و لیزر جراحی پروستات برای اولین بار به نمایش در آمده است.

همچنین آخرین دستاوردهای صنعت هسته ای کشور در حوزه های چرخه سوخت هسته ای و غنی سازی، نیروگاه های اتمی و تحقیقاتی، پسمانداری، فعالیت های پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، کشاورزی هسته ای، پزشکی هسته ای و تولید رادیودارو و رادیوایزوتوپ، اکتشاف و استخراج، ساخت دستگاه های سانتریفیوژ و ... در معرض دید علاقمندان قرار دارد.

دانشجویان، دانشگاهیان و اساتید دانشگاه های آذربایجان غربی در طول برگزاری این نمایشگاه می توانند همه روزه از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰ و ۱۴ الی ۱۷ از نمایشگاه مزبور بازدید کنند.

کد مطلب 4428647

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