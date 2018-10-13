نمایشگاه تخصصی دستاوردهای صنعت هسته ای کشور در ارومیه دایر شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این رویداد ماکت های مجتمع تولید آب سنگین، دستگاه های لیزرتراپی و لیزر جراحی پروستات برای اولین بار به نمایش در آمده است.

همچنین آخرین دستاوردهای صنعت هسته ای کشور در حوزه های چرخه سوخت هسته ای و غنی سازی، نیروگاه های اتمی و تحقیقاتی، پسمانداری، فعالیت های پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، کشاورزی هسته ای، پزشکی هسته ای و تولید رادیودارو و رادیوایزوتوپ، اکتشاف و استخراج، ساخت دستگاه های سانتریفیوژ و ... در معرض دید علاقمندان قرار دارد.

دانشجویان، دانشگاهیان و اساتید دانشگاه های آذربایجان غربی در طول برگزاری این نمایشگاه می توانند همه روزه از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰ و ۱۴ الی ۱۷ از نمایشگاه مزبور بازدید کنند.