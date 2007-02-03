آمریکا در صورت هر گونه برخورد با ایران شکست خواهد خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرلشکر پاسدار سید یحیی صفوی در جمع پاسداران ستاد نیروی دریایی سپاه ضمن بزرگداشت ایام محرم و گرامیداشت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، وضعیت منطقه و جهان را پرالتهاب و پرتنش دانست.

وی افزود: قدرتهای فرامنطقه ای از چهار سال پیش با اهدافی همچون تسلط بر منابع انرژی منطقه و عراق، حفظ رژیم نامشروع صهیونیستی به عنوان مجری سیاستهای آمریکا در منطقه، تشکیل خاورمیانه جدید، برخورد با قدرتهای مستقل منطقه و با اشغال افغانستان و عراق حضور پررنگ تری در منطقه پیدا کردند، اما امروز حقیقت این است که آمریکایی ها در رسیدن به اهداف خود با شکست مواجه شده اند و نه تنها خاورمیانه جدید شکل نگرفته، بلکه خاورمیانه اسلامی در حال شکل گیری است.

وی با بیان این مطلب که وضعیت کنونی عراق مطلوب آمریکایی ها نیست، خاطرنشان کرد: سیاست پیش دستانه هیات حاکمه آمریکا یک استراتژی غلط بود و جامعه بین الملل و عرف جهانی این سیاست را نمی پذیرد که همین مسئله حیثیت سیاسی دولت آمریکا را در افکار عمومی جهان بویژه اذهان مردم آمریکا از بین برده است.

فرمانده کل سپاه با اشاره به این مطلب که امروز آمریکایی ها در صدد فرافکنی هستند تا عامل شکست های خود را جمهوری اسلامی ایران معرفی کند، گفت: نفوذ جمهوری اسلامی و قدرت تاثیرگذاری آن در منطقه و جهان، افزایش قدرت شیعیان و روی کار آمدن پارلمان ، دولت و قانون اساسی اسلامی در عراق که حاکمیت اسلامی را بر این کشور به دنبال داشته ابعث نگرانی جدی آمریکایی ها شده و آنها در قالب جنگ روانی جدیدی را برای جمهوری اسلامی گشوده اند که نمونه های آن دستگیری دیپلمات های کشورمان در اربیل عراق می باشد.

سردار صفوی در ادامه با بیان این مطلب که پس از 28 سال که از پیروزی انقلاب اسلامی می گذرد و رهبری، ملت، نیروهای مسلح و سپاه پاسداران با پنج نیرو و بیش از 10 میلیون بسیجی آماده دفاع همه جانبه از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی کشور هستند افزود: ایران اسلامی خواستار صلح، امنیت و آرامش در منطقه است و تنها عامل بی ثباتی در خاورمیانه را حضور آمریکایی ها و هم پیمانان آنها می داند.

وی در ادامه با اعلام اینکه ایران اسلامی قصد دخالت در کشورهای دیگر را ندارد و می خواهد با مشارکت کشورهای منطقه صلح و آرامش را در خلیج فارس و عراق برقرا ر نماید،گفت: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی اسلامی در صورت هر نوع تهدید نظامی ولو به صورت نطقه ای و موضعی ، پاسخی شکننده و غیر قابل تصور به متجاوزین خواهد داد و منافع بیگانگان را نیز در منطقه به خطر خواهد انداخت.

فرمانده کل سپاه در پایان با تقدیر از آمادگی های ایجاد شده در نیروی دریایی سپاه در عرصه های مختلف با تاکید بر تقویت آمادگی های عملیاتی، اشراف عملیاتی و ارتقاء سیستم های ارتباطات و مخابرات گفت: پاسداران با داشتن ایمان، شجاعت، علم و بصیرت و مجهز به تکنولوژی روز دفاعی و با روحیه جهادی همواره نگهبان انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن خواهند بود و پس از گذشت 28 سال از انقلاب اسلامی با توان و قدرت بالاتر و تدوین استراتژی جدید عملیاتی آماده دفاع همه جانبه از انقلاب اسلامی و منافع ملی و کشور عزیزمان ، ایران هستند.