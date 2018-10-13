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۲۱ مهر ۱۳۹۷، ۱۳:۲۱

وزیر خارجه آلمان از تظاهرات ضد نژادپرستی برلین حمایت کرد

وزیر خارجه آلمان از تظاهرات ضد نژادپرستی برلین حمایت کرد

در حالی شهر برلین امروز شاهد برگزاری تظاهرات ضد نژادپرستی است که وزیر خارجه آلمان حمایت خود را نسبت به آن اعلام کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، «هایکو ماس» وزیر خارجه آلمان حمایت خود را از برگزاری تظاهرات ضد نژادپرستی در برلین اعلام و خاطرنشان کرد: حرکت مردمی برای ابراز مخالفت با نژادپرستی اقدامی عالی و ارزشمند است و ما نباید این جنبش مردمی را سرکوب کنیم. 

وی در ادامه افزود: اکثریت شهروندان آلمانی مردمانی علاقمند به همنوعان خود در سراسر جهان و با ذهنیت کمک و حمایت از آنها هستند.

شمار زیادی از ارگان ها و احزاب سیاسی آلمان حمایت خود را از برگزاری تظاهرات ضد نژادپرستی امروز برلین اعلام کردند. 

تظاهرات کنندگان امروز برلین با شعار « تقسیم نشدنی» مخالفت خود را با نژادپرستی اعلام می کنند.

کد مطلب 4428686
شقایق لامع زاده

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