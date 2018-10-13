تیم مترجمان و مبلغان بین المللی موکب احمد بن موسی(ع) فعال می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، میلاد امیری نژاد درنشست هماهنگی بخش بین‌الملل موکب احمدبن موسی(ع) به‌منظور بررسی راهکارها و شیوه‌های ارائه خدمات به زائران اربعین افزود: امسال چهارمین سال فعالیت موکب احمدبن موسی(ع) در کربلای معلی است اما از سال گذشته ما تصمیم گرفتیم تا در این موکب، حضرت احمدبن موسی شاهچراغ(ع) را به زائران اربعین معرفی کنیم.

وی افزود: در این راستا تعدادی از خادمان حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع) که مسلط به زبان‌های مختلف بودند در سال گذشته ما را یاری دادند تا بتوانیم آن حضرت را به زائران به خصوص افراد غیرایرانی معرفی کنیم.

امیری‌نژاد اظهار کرد:‌ امسال با توجه به تأکیدات آیت‌الله دژکام، رئیس هیئت امنای موکب احمدبن موسی(ع) مبنی بر اضافه کردن بخش بین‌الملل به موکب و تأکید بر تقویت این بخش، ما تلاش داریم تا فعالیت‌های بخش بین‌الملل را گسترش دهیم و در این راستا هدف‌های جدیدی را برای این بخش تعریف کردیم.

مسئول کمیته روابط عمومی و بین‌الملل موکب احمدبن موسی(ع) با بیان اینکه تلاش می‌کنیم تا در این بخش هم حضرت شاهچراغ(ع) را به زائران معرفی کرده و هم خدماتی به زائران غیرایرانی ارائه دهیم، گفت: تلاش می‌کنیم تا یک کار جدیدتر و عمیق‌تر برای ترویج پیام عاشورا در بخش بین‌الملل انجام دهیم زیرا هر کسی وظیفه دارد به سهم وسع خویش در انتقال پیام عاشورا نقش ایفا کند.

وی با تصریح اینکه جامعه مخاطب برنامه‌ریزی‌های ما در بخش بین‌الملل هم زائران مسلمان و هم غیرمسلمان است، گفت: هدف ما در میان مسلمانان ایجاد وحدت و همدلی است تا مسلمانان بتوانند به یک ید واحد تبدیل شوند و در میان غیرمسلمانان نیز تبیین اهداف قیام عاشورا و پیاده‌روی اربعین است.

امیری‌نژاد اظهار کرد: ما بنا داریم تا با یک حرکت مدون و مستمر پیام پیاده‌روی اربعین را منتشر کنیم و این نیاز به ساختارها و شرح وظایفی دارد که مبدأ و مقصد آن باید مشخص باشد تا در ادامه مسیر بتوانیم کارهای بزرگتری را انجام دهیم.

مسئول کمیته روابط عمومی و بین‌الملل موکب احمدبن موسی(ع) با بیان اینکه فعالیت‌های بخش‌ بین‌الملل را در به دو بخش پیاده‌روی اربعین و موکب احمدبن موسی(ع) تقسیم‌بندی خواهیم کرد، گفت: اعتقاد داریم که می‌توانیم یک موکب بین‌الملل در کنار موکب احمدبن موسی(ع) فقط برای زائران غیرایرانی ایجاد کنیم که در آن‌ هم معرفی پیام اربعین و هم حضرت احمدبن موسی(ع) را انجام دهیم.

وی ادامه داد:‌ در این راستا یک تیم از مترجمان و مبلغان بین‌المللی در مسیر پیاده‌روی اربعین و یک تیم در کنار موکب احمدبن موسی(ع) فعالیت خواهند کرد.

امیری‌نژاد با بیان اینکه گسترش فعالیت‌های بخش بین‌الملل موکب احمدبن موسی(ع) نیازمند تعیین نقشه راه و مستندنگاری و تهیه بانک اطلاعاتی از فعالیت‌هاست، گفت: تلاش می‌کنیم تا در سال آینده بتوانیم در بخش بین‌الملل خدماتی را به ۴۱ موکب استان فارس و موکب‌های سایر استان‌ها ارائه داده و این خدمات را در سطح ملی ارائه دهیم.

مسئول کمیته روابط عمومی و بین‌الملل موکب احمدبن موسی(ع) در بخش پایانی سخنان خود با بیان اینکه این موکب در کربلای معلی از ۲۹ مهرماه فعال خواهد بود، از افراد توانمند در این حوزه جهت همکاری در بخش بین الملل دعوت به عمل آورد و بر این نکته تاکید کرد که از ظرفیت بخش بین الملل آستان مقدس حضرت شاهچراغ(ع) نیز بهره کافی و وافی را خواهیم برد.