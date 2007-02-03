کارگاه آموزشی " خلاقیت کودکان " اینترنتی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سایت " نخودى " از سوی موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان با محوریت ایجاد خلاقیت نزد کودکان راه‌ اندازى شد.

این موسسه پژوهشى با هدف ترویج آموزش خلاق کودک‌ محور، سایت نخودى را به نشانی www.nokhodi.net راه‌ اندازى کرده است. دراین سایت اطلاعاتی درباره‌ آموزش خلاق در اختیار علاقه ‌مندان گذاشته شده است.

بخشى از این سایت به بازتاب دیدگاه آموزگاران و مادر و پدران درباره‌ بسته‌ آموزش خلاق مى ‌پردازد و در بخشى دیگر با عنوان " کارگاه کودکان " بازخورد کودکان نسبت به داستان‌ هاى نخودى به شکل نقاشى، عروسک‌ سازى، داستان‌ نویسى و یا نامه ‌نویسى بازتاب مى‌ یابد. معرفى کودکان کار و خیابان و گزارش‌ هایى از مراکزى که کودکان کار با این بسته آموزشى کار مى‌کنند، بخش دیگرى از این سایت را تشکیل مى ‌دهد.