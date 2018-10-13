به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز شنبه چهارمین نمایشگاه اشتغال و توسعه کارآفرینی به همت دانشگاه علمی کاربردی لرستان در خرم آباد گشایش یافت.

این نمایشگاه امروز با حضور آیت الله سید احمد میرعمادی نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد، سعید فرح بخش رئیس دانشگاه علمی کاربردی لرستان، علی آشتاب مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان و جمعی از کارآفرینان و فعالان اقتصادی لرستان افتتاح شد.

سعید فرح بخش رئیس دانشگاه علمی کاربردی لرستان در این رابطه به خبرنگاران گفت: امروز چهارمین نمایشگاه اشتغال و توسعه کارآفرینی در سطح ۳۵ غرفه برپا شده است.

وی یادآور شد: غرفه های این نمایشگاه از امروز به مدت ۵ روز و تا بیست و پنجم مهرماه به دایر خواهند بود.

رئیس دانشگاه علمی کاربردی لرستان خاطرنشان کرد: مراکز علمی کاربردی شهرستان ها، نهادها و شرکت های بخش خصوصی با حضور در این نمایشگاه دستاوردهای خود را به نمایش گذاشته اند؛ همچنین غرفه هایی از دانشگاه لرستان، پارک علم و فناوری و ... در این نمایشگاه برپا شده اند.