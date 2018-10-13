امروز هوای اصفهان با رگبار و رعد و برق همراه است

حجت الله علی عسگریان در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی نقشه‌های هواشناسی بیانگر جوی ناپایدار طی سه روز آینده بر روی استان اصفهان است.

وی بیان داشت: بر این اساس در این مدت شاهد افزایش ابر، گاهی وزش باد نسبتاً شدید تا شدید و بارش‌های رگباری پراکنده و رعد و برق به‌ ویژه در غرب و جنوب استان خواهیم بود.

کارشناس مسئول پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان تصریح کرد: هفته آینده بر شدت ناپایداری ها در هوای اصفهان افزوده می شود.

وی با بیان اینکه دمای هوا در ۲۴ ساعت آینده تغییر محسوسی نخواهد داشت، اعلام کرد: امروز هوای اصفهان قسمتی ابری، گاهی با افزایش ابر و وزش باد نسبتاً شدید و رگبار و رعدوبرق همراه است.

علی عسگریان ادامه داد: کمترین میزان دمای هوا در چادگان با ۱۷ درجه سانتیگراد ثبت شده است.

وی با اشاره به اینکه هوای خوانسار، فریدونشهر و اردستان نیمه ابری است، ادامه داد: هوای سمیرم، مورچه خورت و نجف آباد قسمتی ابری است.

کارشناس مسئول پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان با بیان اینکه هوای میمه، چادگان، مبارکه، داران و خوروبیابانک کمی ابری است، اضافه کرد: هوای تمام شهرستان‌های استان اصفهان معتدل است.