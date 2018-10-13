آموزش و فرهنگ سازی برای کاهش سوانح جاده ای ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با هفته نیروی انتظامی در مراسمی که در سالن کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرک کوثر قزوین برگزار شد،از دستگاههای ترافیکی و راهوران محله و رانندگان حمل و نقل جاده ای استان قزوین تجلیل شد.

در این مراسم افشین پیرنون مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوین ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی با اشاره به کمبود فضای آموزش ترافیکی در مدارس عنوان کرد: امروزه با توجه به افزایش تعداد خودروها برای کاهش میزان سوانح رانندگی نیازمند آموزش فرهنگ رانندگی از ابتدای مقاطع تحصیلی در مدارس هستیم که این امر با همکاری دستگاههای خدمات رسان حوزه حمل و نقل با آموزش و پرورش میسر خواهد بود.

وی اظهار کرد: امروزه اگر از مبانی علمی علوم رفتاری و روانشناسی استفاده کنیم می‌توانیم دانش افراد مرتبط با حوادث ترافیکی را ارتقا دهیم زیرانقش روان شناسی در کاهش حوادث ترافیکی بسیار تاثیرگذار است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوین گفت: در کمتر از دو دهه تلفات جاده ای از ۲۷ هزار نفر به ۱۶ هزار نفر رسیده و با تلاش های شبانه روزی نمودار رشد کنترل تلفات جاده ای، متوقف شده و به نقطه ایستایی رسیده است.

پیرنون یادآورشد: تاکنون اقدامات مناسبی در حوزه های مختلف حمل و نقل توسط دستگاههای متولی انجام شده که با توجه به افزایش تعداد خوردوها همچنان نیازمند ارایه خدمات بیشتر در این حوزه هستیم.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوین گفت:امیدواریم باتوجه به مشکلات روان شناختی رانندگان با فرهنگ سازی، شاهد کاهش آمار سوانح رانندگی و تلفات و آسیب‌های ناشی از آن در جاده های کشور و استان باشیم.

در ادامه سرهنگ بیگلری رئیس پلیس راه استان قزوین ضمن گرامیداشت هفته نیروی انتظامی اظهارداشت: خوشبختانه روند کاهش تلفات و تصادفات جاده ای استان قزوین در سال های اخیر سیر نزولی داشته که این موفقیت ناشی از تلاش بی دریغ شبانه روزی دستگاههای اجرایی، تعامل و همکاری صمیمانه همه نهادهای اجرایی مرتبط با امور حمل و نقل و ایمنی و ترافیک است.

در این مراسم از دستگاههای خدمت رسان حوزه حمل و نقل از جمله مدیرکل، معاونین راهداری، توسعه مدیریت و منابع، فنی و نظارت،مسئول روابط عمومی، کارشناسان ترافیکی و راهداران اداره کل راهداری وحمل و نقل جاده ای استان قزوین و ۳ نفراز رانندگان برتر بخش حمل و نقل کالا و مسافر جاده ای استان تقدیر شد.