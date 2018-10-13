انفجار در مراسم عروسی در «لوگر» ۶ کشته برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جمهور، مسئولان محلی در ولایت لوگر افغانستان اعلام کردند در نتیجه انفجار مین در یک مراسم عروسی در شهر «محمد آغه» این ولایت، دستکم ۶ تن کشته و ۲۰ تن دیگر نیز زخمی شده‌اند.

«نور محمد عبیدی» شهردار محمد آغه گفته که این انفجار در منطقه «سفید سنگ» این شهر و در یک منزل مسکونی در جریان برگزاری مراسم عروسی رخ داده است و در نتیجه‌ آن ۶ تن کشته و ۲۰ تن دیگر نیز زخمی شده‌اند.

این مقام محلی لوگر گفت که بر اساس اطلاعات دریافتی، انگیزه این رویداد، خصومت شخصی بوده است.

تاکنون در ارتباط با این رویداد فردی بازداشت نشده اما مسئولان لوگر اعلام کردند که بررسی‌های آنها به صورت جدی آغاز شده است.