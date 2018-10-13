مسیر حقانیت انقلاب اسلامی ایران متوقف نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام عبدالله حاجی صادقی ظهر شنبه در آیین معرفی مسئول جدید دفتر نمایندگی ولیفقیه در سپاه قائم(عج) استان سمنان به میزبانی حسینیه شهدای گمنام این نهاد ضمن بیان اینکه انقلاب ایران بعد از ۴۰سال باوجود دشمنیهای استکبار همچنان زنده است، ابراز داشت: اگر به تاریخ انقلابهای جهان نگاه کنیم بهروشنی درخواهیم یافت که اکثر آنها مدتی بعد دچار انحراف شده و از مسیر خارج شدند اما تنها انقلاب اسلامی بود که بعد از گذشت چهار دهه در همان مسیر اصلی خود به حیات ادامه میدهد.
وی بابیان اینکه مسیر حقانیت انقلاب اسلامی ایران بههیچعنوان متوقف نشده است، افزود: همین امر باعث شد تا نظامهای استکباری برای تخریب نظام جمهوری از هر حربهای که میتوانند استفاده کنند که خوشبختانه به برکت حضور مردم این توطئهها نقش بر آب است.
انقلابی ماندن سختتر از انقلابی شدن
نماینده ولیفقیه در سپاه پاسداران بابیان اینکه نظام جمهوری اسلامی تنها نظام ولایی دنیا شناختهشده است، ابراز داشت: برای انقلابی ماندن که امروز کاری بس بسیار دشوارتر از انقلابی شدن است باید همه نهادهای ارزشی برای حفظ آرمانهای انقلاب اسلامی تلاش کنند.
حاجی صادقی بابیان اینکه علیرغم فراز و نشیبهای بسیار امروز شاهد جشن ۴۰ سالگی انقلاب هستیم، تصریح کرد: ترامپ نیز به این مقوله باور دارد که ایران قادر است در ظرف ۱۲ دقیقه هر منطقه را بهزانو درآورد که این اعترافات نشان میدهد فرهنگ و گفتمان انقلاب به همه جهان صادرشده است.
وی بابیان اینکه اکثر کشورهای همسایه با تأسی از انقلاب اسلامی نه گفتن به استکبار را سرلوحه کار خود قراردادند، افزود: تفکر انحراف در انقلابی گری راه بهجایی ندارد و تنها باعث غربال شدن افراد غیرانقلابی از نظام میشود بنابراین در این شرایط میبایست باقدرت یاوهگوییهای استکبار را پاسخ دهیم.
به گزارش خبرنگار مهر در این مراسم حجتالاسلام سید محسن حسینی دیباجی بهعنوان مسئول دفتر نماینده ولیفقیه در سپاه قائم(عج) سمنان معرفی و از تلاشهای حجتالاسلام غلامحسین قندهاری قدردانی شد.
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