عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی درگفتگو با خبرنگار"مهر" گفت: کلیه پیشنهادهایی که از طرف نمایندگان مجلس به کمیسیون ها درخصوص لایحه بودجه سال 86 ارایه شده درمجموع 3411 پیشنهاد است که به کمیسیون ها تخصصی برای بررسی ارائه شده است.

حمیدرضا حاجی بابائی افزود: از مجموع 3411 پیشنهاد ارائه شده، کمیسیون آموزش 250، اجتماعی 250 ، اقتصادی 632 ، امنیت ملی 190، انرژی 171 ، بودجه 600 ، بهداشت 220 ، عمران 430، فرهنگی 268، صنایع 117، قضائی 65 و کشاورزی 217 مورد بوده است.

به گفته وی، اغلب پیشنهاد های نمایندگان مبنی بر افزایش هزینه های موجود دربودجه سال 86 است که برای بررسی بیشتر به کمیسیون های تخصصی ارائه شده است.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی درخصوص افزایش مجموع حجم بودجه سال 86 خاطرنشان کرد: این امر فعلا قابل محاسبه نبست و پیشنهادهای نمایندگان اغلب درخصوص هزینه ها، تغییر ردیف ها، تغییرتبصره ها است.