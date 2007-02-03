نمایشگاه کتاب استانی خلیج همیشه فارس در بوشهر افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایشگاه در فضایی به مساحت 3 هزار مترمربع در 100 غرفه و با حضور 300 ناشر از سراسر کشور و ارائه 30 هزار عنوان کتاب در زمینه های مختلف برپا شده است و کلیه کتب در این نمایشگاه با 40 درصد تخفیف به بازدیدکنندگان ارائه می شود .

در مدت زمان برپائی این نمایشگاه برنامه هایی از جمله برگزاری شب شعر ویژه بانوان ، نشست تخصصی بانوان نویسنده استان ، نشست تخصصی هنرمندان زن استان ، تجلیل از بانوان هنرمند ، کارگاه آموزشی فرهنگی پیشگیری از ایدز ، برپایی ایستگاه صلواتی ، برگزاری مراسم تعزیه خوانی و سینه زنی سنتی ، تجلیل از جوانان اهل قلم ، شب شعر ، ایستگاه نقاشی وغرفه پیامبر اعظم ( ص ) برگزار می شود .

محسن پرویز معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در جریان افتتاح نمایشگاه گفت : هدف از برگزاری نمایشگاه های کتاب استانی ، گسترش ویترین های کتاب و امکان دسترسی عامه مردم به کتاب ارزان قیمت است و سعی ما بر آن است که در سال آتی با برگزاری نمایشگاه های کتاب در مراکز استان ها و شهرستان های مختلف اماکن دسترسی به کتاب را با تخفیف بالا برای عموم مردم فراهم آوریم .

دکتر پرویز در ادامه سخنانش گفت : رویکرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخش فرهنگ ،توام با ارشاد اسلامی است و ما فرهنگ اسلامی را از ارشاد اسلامی جدا نمی دانیم. با توجه به اینکه حضرت اباعبدالله الحسین ( ع ) دلیل قیام خود را زنده نگه داشتن امر به معروف و نهی از منکر می داند ، از دید ما ارشاد اسلامی محسوب می شود و اساسا فرهنگ بدون ارشاد و جامعه ای که اهل فرهنگ باشد و جامعه فرهنگی که امر به معروف و نهی از منکر در آن وجود نداشته باشد کم کم به مسیر انحرافی خواهد رفت .