  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲۱ مهر ۱۳۹۷، ۱۳:۳۲

با حکم وزیر بهداشت؛

لاریجانی رئیس بیستمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی شد

لاریجانی رئیس بیستمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی شد

طی حکمی از سوی وزیر بهداشت دکتر باقر لاریجانی به عنوان رئیس بیستمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و دوازدهمین جشنواره کشوری شهید مطهری منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دکتر سید حسن هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی حکمی دکتر باقر لاریجانی معاون آموزشی وزارت بهداشت و دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی را به عنوان رئیس بیستمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و دوازدهمین جشنواره کشوری شهید مطهری منصوب کرد.

در این حکم آمده است: «همایش های کشوری آموزش علوم پزشکی و جشنواره­ های آموزشی شهید مطهری یکی از مهم­ترین رویدادهای آموزشی است که تحقق اهداف آن نیاز به سیاستگذاری و برنامه­ ریزی مؤثر و مناسب دارد.

باتوجه به دانش و تجربه ارزشمند جنابعالی در مدیریت نظام آموزش علوم پزشکی کشور، به موجب این ابلاغ به‌عنوان رئیس بیستمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و دوازدهمین جشنواره کشوری شهید مطهری منصوب می­ شوید.» 

بیستمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و دوازدهمین جشنواره کشوری شهید مطهری در روزهای ۱۰ تا ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ برگزار خواهد شد.

کد مطلب 4428755

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها