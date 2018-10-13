لاریجانی رئیس بیستمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دکتر سید حسن هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی حکمی دکتر باقر لاریجانی معاون آموزشی وزارت بهداشت و دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی را به عنوان رئیس بیستمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و دوازدهمین جشنواره کشوری شهید مطهری منصوب کرد.

در این حکم آمده است: «همایش های کشوری آموزش علوم پزشکی و جشنواره­ های آموزشی شهید مطهری یکی از مهم­ترین رویدادهای آموزشی است که تحقق اهداف آن نیاز به سیاستگذاری و برنامه­ ریزی مؤثر و مناسب دارد.

باتوجه به دانش و تجربه ارزشمند جنابعالی در مدیریت نظام آموزش علوم پزشکی کشور، به موجب این ابلاغ به‌عنوان رئیس بیستمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و دوازدهمین جشنواره کشوری شهید مطهری منصوب می­ شوید.»

بیستمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و دوازدهمین جشنواره کشوری شهید مطهری در روزهای ۱۰ تا ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ برگزار خواهد شد.