موسی طباطبایی همزمان با آغاز آخرین اردوی تیم ملی کشتی فرنگی برای حضور در رقابتهای جهانی مجارستان به خبرنگار مهر گفت: رقابتهای جهانی از اهمیت زیادی برای متولیان کشتی برخوردار است اما آنچه مسلم است تمامی تدابیر و برنامه های حضور در میادین پیش روی ملی پوشان با هدف کسب بهترین نتیجه در المپیک ۲۰۲۰ توکیو اجرایی می شود.

وی با اعلام اینکه تیم ملی با ترکیب کامل راهی مجارستان خواهد شد، گفت: به رغم مشکلات مالی، متولیان فدراسیون تصمیم گرفتند با تمام کم و کاستی های موجود با تیمی کامل و توانمند راهی رقابتهای جهانی مجارستان شویم. طبیعتا تا همین چند روز پیش هم قرار بود تیم ملی کشتی فرنگی با ترکیبی نصفه و نیمه راهی مسابقات شود که گویا در نهایت مقرر شد با وجود مشکلات، تمامی ۱۰ ملی‌پوش را به مجارستان اعزام کنیم. هر چند که هنوز تا به امروز تکلیف پیگیری و نامه نگاری وزارت ورزش با بانک مرکزی روشن نشده و ارز ثانویه برای اعزام تیم های ملی به فدراسیون کشتی تعلق نگرفته است.

سرپرست تیم ملی کشتی فرنگی در ادامه گفت: اردوی پایانی فرنگی کاران از روز شنبه در خانه کشتی تهران آغاز شده و تا زمان اعزام به مجارستان ادامه خواهد داشت. ضمن اینکه در این اردو نباید فشار زیادی به بچه ها وارد کرد و باید اقدامات و تمرینات نهایی برای رساندن شرایط جسمی و روحی بچه ها تا حضور در مسابقات جهانی پیگیری شود.

طباطبایی در پایان یادآور شد: به رغم عدم حمایت کافی مسئولان ورزش کشور از اهالی کشتی باز هم جای خوشحالی است که با ترکیبی کامل راهی رقابتهای جهانی می شویم. البته ملی پوشان کشتی همواره به عشق مردم پای به میدان گذاشته اند و خوشحالی مردم مهمترین انگیزه بچه ها برای زحمات شبانه روزی در اردوهای تیم ملی است.

ترکیب تیم ملی کشتی فرنگی برای حضور در رقابتهای جهانی به شرح زیر است:

۵۵ کیلوگرم: مسلم نادری خادم

۶۰ کیلوگرم:مهرداد مردانی

۶۳ کیلوگرم:محسن حاجی پور

۶۷ کیلوگرم:محمدرضا گرایی

۷۲ کیلوگرم:محمدعلی گرایی

۷۷ کیلوگرم:پژمان پشتام

۸۲ کیلوگرم:سعید عبدولی

۸۷ کیلوگرم:حسین نوری

۹۷ کیلوگرم:مهدی علیاری

۱۳۰ کیلوگرم:شهاب قوره جیلی

رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی جهان روزهای ۳ تا ۶ آبان ماه در شهر بوداپست مجارستان برگزار می شود.