گردشگران ۷ کشور خارجی به اصفهان سفر می کنند

سید رضا سادات حسینی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بدنبال ورود قطارهای متعدد گردشگری به اصفهان در ماه های اخیر، در این هفته بیست و ششمین قطار گردشگری به اصفهان می رسد.

وی بیان داشت: این قطار گردشگری حامل ۳۲ مسافر از کشورهای امریکا، آلمان، استرالیا، روسیه،‌ ایتالیا،‌ سنگاپور و مالزی است.

مدیر کل راه آهن اصفهان با بیان اینکه این قطار ۳۴ خدمه روسی دارد، اعلام کرد: بیست و ششمین قطار گردشگری صبح روز دوشنبه به اصفهان وارد می شود.‌

وی با بیان اینکه این قطار گردشگری از شهرهای مشهد،‌ راین، کرمان،‌ یزد، اصفهان، سعادتشهر، شیراز،‌ اراک، شوش،‌ شوشتر،‌ گرمسار، ورسک و تهران گذر می کند، افزود: در تمام این شهرها از مراکز تاریخی و گردشگری بازدید بعمل می آید و سپس وارد اصفهان می شود.

حسینی با اعلام اینکه چندین سال است که طرح ورود قطار گردشگری را به شهرهای ایران از جمله اصفهان داریم که اقدام بسیار موثری در شناخت اصفهان به گردشگران خارجی داشته است،‌ گفت: غالبا گردشگران اروپایی از طریق قطار گردشگری یک یا دو روزه در شهرهای ایران اقامت دارند و پس از یک سفر ۲۴ تا ۴۸ ساعته از مراکز گردشگری و آثار تاریخی شهرهای ایران بازدید به عمل می آورند.