به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، سیدیعقوب محمد مرادی، با اشاره به اینکه فعالیت گروه‌های فنی از ۲۵ مهر آغاز و تا ۱۳ آبان ادامه خواهد داشت، افزود: مجموعه ستاد عتبات عالیات وزارت نیرو با تمام توان و آمادگی کامل برای تسهیل تردد و تامین کامل آب و برق زائران اربعین حسینی برنامه‌ریزی کرده است. با بهره‌مندی از کمک‌های مردمی به‌عنوان تامین بخشی از هزینه‌ها، تعداد هفت دستگاه بسته‌بندی آب جرعه‌ای با توان تولید ۴۰۰ هزار بسته در شبانه‌روز، در پایانه‌های چهار مرز خروجی به کشور عراق و شهرهای نجف و کربلا نصب شده است.

وی ادامه داد: چهار قرارگاه اربعین وزارت نیرو نیز در چهار مرز خروجی کشور به‌منظور تولید و توزیع آب بسته‌بندی تشکیل شده و آماده خدمات‌رسانی به زائران اربعین حسینی است.

مشاور وزیر نیرو از مراحل پایانی خط انتقال آب بستان به چذابه و امتداد آن تا پایانه‌مرزی به طول دو کیلومتر خبر داد و گفت: با تکمیل خط انتقال آب، نیاز به انتقال و توزیع آب سیار مرتفع شده و آب موردنیاز موکب‌های پایانه چذابه به‌صورت پایدار تامین می‌شود.

این مقام مسوول با بیان اینکه یکی از مسئولیت‌های وزارت نیرو، تامین آب با کیفیت و بهداشتی است، اظهار کرد: به‌منظور تامین آب بهداشتی زائران، استقرار آزمایشگاه سیار آب در مرزها پیش‌بینی شده است.

نصب تعداد ۱۵۰۰ دوش صحرایی حمام در پایانه‌های مرزی خسروی، مهران، چذابه، شلمچه و شهرهای نجف و کربلا، استقرار دیزل ژنراتور با ظرفیت ۱۰۰۰ کیلووات در محل تاسیسات آبرسانی آب گرم استان کرمانشاه، راه‌اندازی کارخانه صنعتی یخ در پایانه خروجی مرز مهران، تامین روشنایی ۶۵۰ هکتار از پارکینگ‌های مرزهای خروجی از طریق برج نور و نصب پایه‌های تلسکوپی و استقرار ۸۵ دستگاه ‌تانکر آبرسانی سیار در مرزهای خروجی به کشور عراق، از جمله اقدامات مورد اشاره مسئول ستاد عتبات عالیات وزارت نیرو در تسهیل تردد زائران اربعین حسینی است.