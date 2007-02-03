اختلال تردد در برخی جاده های کوهستانی و آبگرفتگی مناطق مسکونی

به گزارش خبرگزاری مهر، این مناطق شامل استان های چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان، بوشهر، ایلام، کردستان، کرمانشاه، لرستان، جنوب آذربایجان غربی، مرکزی، همدان، فارس، اصفهان، هرمزگان و کرمان است.

همچنین بنابر اطلاعات سازمان هواشناسی کشور، نقشه های هواشناسی سامانه بارش زای مدیترانه ای را نشان می هد که نواحی غربی کشور را تحت تاثیر قرار داده است و بتدریج با نفوذ جریانات گرم و مرطوب جنوبی ابتدا نواحی جنوب غرب و از اوایل شب نواحی شمال غرب و سپس از روز یکشنبه جنوب، مرکز، و دامنه های جنوبی البرز را بارش برف و باران و وزش باد در بر می گیرد.

بنابراین گزارش، از روز دوشنبه با نفوذ هوای سرد از سمت غرب ضمن افت دما و کاهش ابردر نیمه غربی و مرکز کشور این سامانه در نیمه شرقی ایران فعال خواهد بود که بتدریج از اواخر وقت با خروج آن از مرزهای شرقی، افت دما و وزش باد در نیمه شرقی کشور پیش بینی می شود.