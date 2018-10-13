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۲۱ مهر ۱۳۹۷، ۱۴:۱۵

رئیس حوزه هنری کرمانشاه عنوان کرد

برگزاری مراسم بزرگداشت تقریظ مقام معظم رهبری بر کتاب فرنگیس

برگزاری مراسم بزرگداشت تقریظ مقام معظم رهبری بر کتاب فرنگیس

کرمانشاه_رئیس حوزه هنری استان کرمانشاه از برگزاری مراسم بزرگداشت تقریظ مقام معظم رهبری بر کتاب فرنگیس خبر داد.

افشین آزادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تقریظ مقام معظم رهبری بر این کتاب، به واقع یک اتفاق مبارک برای حوزه هنری کرمانشاه است که پس از سال‌ها توانست اثر ماندگاری را تولید کند در خور تقریظ و حاشیه نگاری معظم له باشد و به عنوان یک اثر منحصر به فرد در حوزه دفاع مقدس معرفی شود.

وی افزود: باتوجه به تقریظ مقام معظم رهبری و تشخیص ایشان مبنی بر برجسته شدن این کتاب درجامعه، برای اینکه این تقریظ به درستی تبیین و به جامعه معرفی شود، تصمیم گرفته شد برنامه ویژه‌ای تحت عنوان "تقریظ مقام معظم رهبری بر کتاب فرنگیس" برگزارشود.

رئیس حوزه هنری استان کرمانشاه تصریح کرد:مراسم بزرگداشت تقریظ مقام معظم رهبری بر کتاب فرنگیس در روز سه شنبه ۲۴ مهر ۹۷ ساعت ۱۵:۳۰ در سینما آزادی کرمانشاه برگزار می شود.

آزادی بیان کرد:کتاب فرنگیس شامل خاطرات فرنگیس حیدرپور است که در حمله نظامیان عراقی به روستای محل سکونتش با یک تبر از خود در برابر سربازان ارتش بعث عراق دفاع کرد.

کد مطلب 4428816

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