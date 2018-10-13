برگزاری مراسم بزرگداشت تقریظ مقام معظم رهبری بر کتاب فرنگیس

افشین آزادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تقریظ مقام معظم رهبری بر این کتاب، به واقع یک اتفاق مبارک برای حوزه هنری کرمانشاه است که پس از سالها توانست اثر ماندگاری را تولید کند در خور تقریظ و حاشیه نگاری معظم له باشد و به عنوان یک اثر منحصر به فرد در حوزه دفاع مقدس معرفی شود.
وی افزود: باتوجه به تقریظ مقام معظم رهبری و تشخیص ایشان مبنی بر برجسته شدن این کتاب درجامعه، برای اینکه این تقریظ به درستی تبیین و به جامعه معرفی شود، تصمیم گرفته شد برنامه ویژهای تحت عنوان "تقریظ مقام معظم رهبری بر کتاب فرنگیس" برگزارشود.
رئیس حوزه هنری استان کرمانشاه تصریح کرد:مراسم بزرگداشت تقریظ مقام معظم رهبری بر کتاب فرنگیس در روز سه شنبه ۲۴ مهر ۹۷ ساعت ۱۵:۳۰ در سینما آزادی کرمانشاه برگزار می شود.
آزادی بیان کرد:کتاب فرنگیس شامل خاطرات فرنگیس حیدرپور است که در حمله نظامیان عراقی به روستای محل سکونتش با یک تبر از خود در برابر سربازان ارتش بعث عراق دفاع کرد.
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