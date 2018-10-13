پایداری انقلاب فلسفه وجودی سپاه/ آمریکا ذاتاً استعمارگر است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالله حاجی صادقی در حاشیه معارفه نماینده ولی‌فقیه در سپاه استان سمنان، با اشاره به فلسفه وجود سپاه و همچنین اساس بنیان‌گذاری این نهاد انقلابی در کشور، تأکید کرد: فلسفه وجودی سپاه این است که انقلاب پایدار بماند و در این راه خود را نیز فدا می‌کند حتی اگر فشارها، سختی‌ها و مصیبت‌ها را نیز در راهش ببیند لذا این نهاد انقلابی جایگاهی برای مردان متدین، متعهد، خداجو، انقلابی و فداکار است که اقتدارشان حتی دشمنان را نیز به اعتراف واداشته است.

وی افزود: سپاه امروز آن‌قدر توانمند و مقتدر است که حتی شخص رئیس‌جمهور آمریکا نیز به آن اعتراف می‌کند که انقلاب اسلامی تنها در ۱۲ دقیقه می‌تواند منطقه خاورمیانه را تحت سیطره خود درآورد هرچند این امر باطل بوده و ایران اسلامی هرگز دنبال سیطره به منطقه نیست اما عظمت انقلاب اسلامی در اعتراف دشمنان دیده می‌شود.

آمریکا ذاتی استکباری دارد

نماینده ولی‌فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ضمن اشاره به اینکه آمریکا ذاتی استکباری دارد، بیان داشت: کشورهای منطقه که دست نشانده استکبار هستند باید بدانند که استعمار و چپاول درنهایت دست آن‌ها را رها خواهد کرد چراکه هیچ‌گاه آمریکا قابل‌اعتماد نبوده و نیست و نتیجه این استعمار تنها ذلت است.

حاجی صادقی تهدیدات دشمنان علیه ایران اسلامی را پوشالی و تهی خواند و بیان کرد: سخنانی که ترامپ علیه ایران می‌زند به دلیل عصبانیت وی از اقتدار کشور ما محسوب می‌شود چراکه او می‌داند این اقتدار تا کجا است اما نکته قابل‌توجه این است که عصبانیت ترامپ باعث شده تا تعادل خود را نیز از دست بدهد و این امر در شخصیت متزلزل وی نیز نفوذ کرده است.

وی افزود: یکی دیگر از اهدافی که ترامپ از تهدید و یاوه‌گویی علیه ایران اسلامی دنبال می‌کند، جلب همراهی هر چه بیشتر ایادی‌اش در منطقه مانند عربستان سعودی است چراکه آمریکا می‌خواهد این کشورهای ذلیل را روزبه‌روز بیشتر به سمت استعمار بکشاند تا اهداف شومش را در منطقه پیاده کند و متأسفانه شاهد هستیم که کشورهای غربی خودشان در این دام افتاده‌اند.