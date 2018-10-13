۴۲ میلیون نفر تحت پوشش خدمات بیمه تامین اجتماعی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرحمان تاجالدین ظهر شنبه در آئین تکریم و معارفه مدیران کل تامین اجتماعی استان بوشهر اظهار داشت: در راستای توسعه خدمات تامین اجتماعی در نقاط مختلف کشور اقدامات خوبی صورت گرفته است.
وی با اشاره به پوشش خدمات سازمان تامین اجتماعی به حدود نیمی از مردم کشور، خاطرنشان کرد: اکنون ۴۲ میلیون نفر در سطح کشور تحت پوشش خدمات بیمه تامین اجتماعی هستند.
معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: از ابتدای فعالیت دولت تدبیر و امید طرحها و برنامههای مختلف تامین اجتماعی در حوزه درمان و بیمهای در سطح استان بوشهر گسترش یافته است.
وی با اشاره به توسعه بیمارستانهای تامین اجتماعی در عسلویه و بوشهر بیان کرد: شاهد همراهی و همدلی و تلاش بسیار خوبی از سوی نمایندگان استان بوشهر در موضوعات مرتبط با سازمان تامین اجتماعی هستیم.
تاجالدین به اهمیت بالای استان بوشهر برای سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد و ادامه داد: تغییر مدیرکل تامین اجتماعی استان بوشهر بر اساس سیاست راهبردی سازمان و در چارچوب گردش نخبگانی انجام شده است.
معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی با اشاره به فعالیت بیش از ۶۰ هزار نفر در سازمان تامین اجتماعی، افزود: سازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگترین سازمان خدمتگزار در عرصه بیمهای کشور و جهان شناخته میشود.
وی با اشاره به تمجید و تقدیر مجمع بینالمللی تامین اجتماعی جهان از فعالیت سازمان تامین اجتماعی، گفت: تلاش این سازمان این است که همواره گوش شنوا و چشم بینایی برای صاحبان جامعه مخاطب خود باشد و از همه ظرفیتها برای ارائه بهترین خدمات استفاده میکند.
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