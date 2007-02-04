تفریحات سالم نیازمند برنامه جامع و قانونی است

حجت الاسلام علی قائمی ، پژوهشگر مسائل دینی در گفتگو با خبرنگار مهر ، اظهار داشت: آن تفریحی سالم است و باید معیار قرار گیرد که مطابق با ضوابط قرآن و سنت باشد.

وی تاکید کرد: تفریح سالم باید دارای مولفه هایی همچون کمال دهنده بدن ، کنجکاو کننده ذهن ، برانگیزاننده عواطف و پرورش دهنده روان آدمی باشد.

قائمی یادآور شد: بعد عالی رشد نیز باید در تفریحالت سالم مورد توجه قرار گیرد. در برنامه ریزی ها ، فطرت زنده و گرایش به زیبایی ها از جمله موارد قابل توجه است.

این پژوهشگر مسائل دینی متذکر شد: متاسفانه تفریحگاههای موجود ، دبسیاری از ویژگی های بالا را ندارند و حتی در برخی موارد منجر به شکستن برخی از حرمت ها نیز می شوند .

وی معتقد است: نخستین گام در راستای دستیابی به تفریحگاه های سالم ، ایجاد وحدت نظر میان قدرت های عامل و دخیل در مسائل فرهنگی کشور است و در این رابطه نهادهایی مانند مجلس ، دولت ، قوه قضائیه ، دانشگاه ، حوزه ها و... باید یک حرف را بزنند.

قائمی تصریح کرد: سخن روحانی بالای منبر ، استاد در دانشگاه ، گوینده صداوسیما ، مسئول در عرصه اجرایی و... باید بر اساس یک جریان فکری منظم و دقیق باشد تا تشویش فکری میان مخاطبان پدید نیاید.

این پژوهشگر یادآور شد: بسیاری از سردرگمی های نسل کنونی ، به سبب یک خط نبودن افراد و نهادهای مرتبط با موضوع های فرهنگی و تفریحی است.

قائمی در زمینه پیامد نبود ساز و کارهای منظم و از پیش مشخص شده برای تفریحات سالم ، اظهار داشت: هنگامی که هرکسی حرف خود را می زند و برنامه اش را بدون توجه به دیگران اجرایی می کند ، نتیجه این می شود که اکنون در پارک ها و خیابان ها نسلی سرگردان نمی دانند چکار کند.