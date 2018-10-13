۲۷ درصد جمعیت ایلام جوان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا تردست ظهر روز شنبه در جلسه شورای راهبردی جمعیت استان اظهار کرد: آخرین سرشماری نفوس و مسکن کشور و استان سال ۹۵ برگزار شد که نتایج حاصل از این سرشماری نشان می دهد استان ایلام هم اکنون ۵۸۰ هزار و ۱۵۸ نفر جمعیت دارد.

وی اضافه کرد: از این تعداد ۱۵۷ هزار و ۸۱۷ نفر معادل ۲۷ درصد در محدوده سنی جوان قرار می گیرند.

معاون اداره ورزش و جوانان ایلام یادآور شد: ۷۶ هزار و ۸۰۶ نفر از این تعداد دختر و ۸۱ هزار و ۱۱ نفر پسر هستند.

تردست ادامه داد: این تعداد جمعیت جوان استان ایلام در مقایسه با میانگین کشوری بالاتر است چراکه میانگین افراد حاضر در بازه سنی جوان در کشور ۲۵ درصد است.

وی افزود: بر اساس این آمارهای استخراج شده بیش از ۵۵ هزار نفر از جمعیت جوان شهرستان ایلام در شهرها و ۹ هزار و ۳۹۲ نفر روستایی معادل ۱۵ درصد است.

تردست گفت: نرخ معلولیت جمعیت جوان ۱۵ تا ۲۹ ساله در استان ایلام سه هزار و ۷۱۱ نفر و تعداد جوانان این میانیگن سنی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) ۱۱ هزار و چهار نفر است.