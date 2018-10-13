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۲۱ مهر ۱۳۹۷، ۱۴:۳۵

معاون ورزش و جوانان ایلام:

۲۷ درصد جمعیت ایلام جوان هستند

۲۷ درصد جمعیت ایلام جوان هستند

ایلام - معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان ایلام گفت: ۲۷ درصد جمعیت این استان بر اساس آخرین سرشماری صورت گرفته در محدوده سنی جوان قرار دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا تردست ظهر روز شنبه در جلسه شورای راهبردی جمعیت استان اظهار کرد: آخرین سرشماری نفوس و مسکن کشور و استان سال ۹۵ برگزار شد که نتایج حاصل از این سرشماری نشان می دهد استان ایلام هم اکنون ۵۸۰ هزار و ۱۵۸ نفر جمعیت دارد.

وی اضافه کرد: از این تعداد ۱۵۷ هزار و ۸۱۷ نفر معادل ۲۷ درصد در محدوده سنی جوان قرار می گیرند.

معاون اداره ورزش و جوانان ایلام یادآور شد: ۷۶ هزار و ۸۰۶ نفر از این تعداد دختر و ۸۱ هزار و ۱۱ نفر پسر هستند.

تردست ادامه داد: این تعداد جمعیت جوان استان ایلام در مقایسه با میانگین کشوری بالاتر است چراکه میانگین افراد حاضر در بازه سنی جوان در کشور ۲۵ درصد است.

وی افزود: بر اساس این آمارهای استخراج شده بیش از ۵۵ هزار نفر از جمعیت جوان شهرستان ایلام در شهرها و ۹ هزار و ۳۹۲ نفر روستایی معادل ۱۵ درصد است.

تردست گفت: نرخ معلولیت جمعیت جوان ۱۵ تا ۲۹ ساله در استان ایلام سه هزار و ۷۱۱ نفر و تعداد جوانان این میانیگن سنی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) ۱۱ هزار و چهار نفر است.

کد مطلب 4428841

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