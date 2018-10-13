۸۸ درصد تعهد کمیته امداد استان سمنان در بخش صدقات محقق شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد رضوی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران ضمن بیان اینکه طی ششماهه نخست سال جاری مردم استان سمنان دو میلیارد و ۲۳۴ میلیون تومان صدقه پرداخت کردند، ابراز داشت: میزان پیشبینی صدقات جمعآوریشده طی مدت مذکور دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بود که نشان میدهد از این میزان ۸۸ درصد تعهد کمیته امداد استان محقق شده است.
وی بابیان اینکه مردم نوعدوست استان سمنان همواره در برنامههای کمیته امداد مشارکت فعال دارند، افزود: این صدقات جمعآوریشده برای تأمین جهیزیه، کمکهزینه تحصیلی دانش آموزان و دانش جویان، مسکن و درمان و غیره هزینه میشود.
جمعآوری ۱۸ میلیون ۳۰۰ هزار تومان صدقات از طریق روشهای نوین
مدیرکل کمیته امداد استان سمنان بابیان اینکه از میزان صدقات جمعآوریشده طی مدت ششماهه امسال دو میلیارد و ۷۳ میلیون تومان را صندوقهای صدقات شامل میشود، ابراز داشت: ۱۰۹ میلیون تومان از طریق مراکز نیکوکاری و مابقی به روشهای نوین در استان جمعآوریشده است.
رضوی بابیان اینکه ۱۸ میلیون ۳۰۰ هزار تومان از طریق روشهای نوین در استان سمنان صدقات جمعآوریشده است، تصریح کرد: روشهای نوین پرداخت صدقه که توسط کمیته امداد معرفی میشوند مطمئن هستند و ضمن افزایش سرعت در پرداخت باعث کاهش هزینههای جمعآوری صداقت از صندوقها خواهد شد.
وی بابیان اینکه دریافت صدقه از طریق اپلیکشن سکه یا شمارهگیری سامانه آنی پرداخت #۰۲۳*۸۸۷۷* قابل انجام است، افزود: مردم میتوانند صدقات خود را به شمارهحساب ۰۱۰۲۳۱۸۴۶۳۰۰۹ و یا شماره کارت ۶۹۸۴-۹۰۱۷-۶۹۱۹-۶۰۳۷ نزد بانک صادرات پرداخت کنند.
به گزارش خبرنگار مهر بیش از ۹۰ هزار از خانوارهای استان سمنان مشترک خانگی صندوقهای صدقه کمیته امداد هستند.
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