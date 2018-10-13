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۲۱ مهر ۱۳۹۷، ۱۴:۴۷

طی ۶ ماهه نخست امسال؛

بیش از ۱۵۰۰ حریق در قم خاموش شد

بیش از ۱۵۰۰ حریق در قم خاموش شد

قم - مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرداری قم از اطفای بیش از هزار و ۵۰۰ حریق طی ۶ ماهه نخست سال جاری در قم خبر داد.

عباس جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: طی ۶ ماهه نخست سال جاری تعداد چهار هزار و ۴۱۱ مورد عملیات آتش نشانی در قم انجام شد.

وی گفت: از مجموع عملیات‌های انجام شده طی این مدت، هزار و ۵۴۳ مورد حریق و ۲ هزار و ۸۶۸ مورد عملیات نجات بوده است.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرداری قم عنوان کرد: طی این مدت زمان تعداد مصدومین حوادث ۳۲۷ مورد و تعداد فوتی‌ها ۳۳ نفر بوده‌اند، همچنین هزار و ۴۶۶ نفر نیز در حوادث نجات یافته‌اند.

وی با اشاره به اینکه تمامی فوتی‌ها طی ۶ ماهه نخست سال جاری مربوط به حوادث بوده است، افزود: فوتی‌ها مربوط به حوادثی از جمله سقوط از ارتفاع، تصادف و حوادث کارگاهی بوده است.

کد مطلب 4428852

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