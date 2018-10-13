به گزارش خبرنگار مهر، رشته تیر و کمان از همان دورههای نخست المپیک موردتوجه ویژه قرار گرفت، این مهم بیانگر ارزش ویژه این رشته ورزشی است به طوری که کسب مدال در این رشته از ارزش بالایی برخوردار است.
حضور تیم ملی ایران در بازیهای آسیایی جاکارتا با کسب یک مدال باارزش برنز در این رشته ورزشی همراه بود که توسط نیما محبوبی ورزشکار البرزی به دست آمد. محبوبی در گفتگو با خبرنگار مهر به حضورش در این رشته ورزشی اشاره کرد و گفت: از زمان نوجوانی علاقه فراوانی به بازیهای المپیک داشتم، بیشتر مسابقات را پیگیری میکردم، با مشاورههایی که به من شد تصمیم گرفتم ورزش تیر و کمان را دنبال کنم، پس از آموزشهای لازم بهصورت حرفهای از سال ۹۳ کمان دست گرفتم و تمریناتم را خیلی جدی آغاز کردم. فکر میکنم در مجموع چهار سال طول کشید تا توانستم خود را مطرح کنم و به تیم ملی ایران راه یابم.
وی ادامه داد: کمتر از یک سال است که بهصورت رسمی عضو تیم ملی تیروکمان هستم. البته در همین مدت هم طوری تمرین کردهام که جایگاهم را در تیم ملی تثبیت کنم، بازیهای آسیایی جاکارتا برای من از اهمیت بالایی برخوردار بود، هدفم کسب مدال طلا بود که متأسفانه نتوانستم به فینال صعود کنم.
محبوبی به کسب مدال باارزش خود در این رقابتها اشاره کرد و گفت: ما توانستیم در مرحله مقدماتی و در دیداری سنگین مقابل تیم قدرتمند هند پیروز شویم اما در مرحله نیمهنهایی به دلیل تغییرات آب و هوایی یک تیر اشتباهی به فیس کاغذی کناری خورد و همین موضوع تمرکز ما را به همریخت. در بازیهای تیر و کمان این بدشانسیها پیش میآید ولی در بدترین موقع شرایط آب و هوایی تغییر کرد و ما از رسیدن به فینال محروم شدیم ولی مدال برنز هم برای من از ارزش بالایی برخوردار بود.
قهرمان رشته تیر و کمان ایران گفت: فدراسیون تیر و کمان تلاش فراوانی برای مهیاکردن امکانات انجام میدهد ولی باید قبول کرد که قهرمانان بزرگ جهان با بهترین امکانات در تورنمنتهای بینالمللی حضور مییابند، نیاز است مسئولان نگاه ویژهای به این رشته ورزشی داشته باشند زیرا این رشته ورزشی ظرفیت این را دارد که در رقابتهای المپیک ۲۰۲۰ به مدال باارزش این رقابتها برسد.
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